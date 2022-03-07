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Vali Köşger: İzmir'de vaka sayısı da ölüm sayısı da düştü!

Vali Köşger: İzmir'de vaka sayısı da ölüm sayısı da düştü!
07 Mart 2022 Pazartesi 14:55

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte hem koronavirüs vaka sayılarının hem de ölüm oranlarının düştüğünü belirterek, “İzmir'deki bu düşüş, bilimsel olarak yeni mutasyon nedeniyle yeni varyantın daha hızlı bulaşıp, daha az ölümcül olmasına bağlanıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 19-25 Şubat tarihli illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Haritaya göre, İzmir'de vaka sayısı 776,25'ten 662,39'a düştü. Düşüşü değerlendiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Vaka sayıları daha da düşüyor. Aynı zamanda ölüm oranları da düşüyor. İnşallah çok uzak olmayan bir vadede Covid-19 konusunun hem İzmir hem ülkemiz hem de dünyadan sıyrılıp gitmesini temenni ediyoruz. İzmir'deki bu düşüş, bilimsel olarak yeni mutasyon nedeniyle yeni varyantın daha hızlı bulaşıp, daha az ölümcül olmasına bağlanıyor. Hastalık çok yaygınlaştı ve birden herkes bağışıklandı. Dolayısıyla virüsün etkisini yitirdiği değerlendiriliyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir valisi #Koronavirüs #ölüm
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