Varis tedavisi nasıl yapılır? Varis tedavisi uzmanı Dr. Rıza Aktaş açıklıyor!

Varis; toplardamarlarda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kalbinize sağlıklı şekilde kan taşınamadığı anlarda damarlarda göllenme oluşur ve basınç yükselir. Bu sorun artmaya başladığında kılcal damarlarda belirginleşme, ciltten kabarık olan damarlar, cilt renginde koyulaşma ve lekelenme gibi durumları beraberinde getirir.

Varis, tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır. İzmir varis tedavisi için tecrübeli bir hekim ya da merkeze başvurarak hemen süreci başlatmalısınız. İzmir ve çevresinde Operatör Doktor Rıza Aktaş gibi uzmanlar tedavi sürecini yürütmektedir. Tedavi yöntemleri farklı farklı olup ameliyatlı ve ameliyatsız seçenekler bulunmaktadır. Tedavi edilmemesi durumunda hem görüntü olarak hoş olmayan bir durum ortaya çıkar hem de bir süre sonra ağrılar yüzünden yaşam kaliteniz düşer. Varis tedavisi için hemen bir uzmana başvurmalısınız. Öncesinde varis tedavisi hakkındaki tüm bilgilere https://rizaaktas.com/varis-tedavisi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Varis tedavisi süreci

Varis tedavisi sürecinde öncelikle fiziki bir muayene yapılması gerekir. Başvurduğunuz uzman hekim öncelikle derinlemesine bir muayene gerçekleştirir. Bu durumda sadece varis olup olmadığı belirlenir. Muayene sırasında tedavi yöntemini belirlemek için renkli doppler ultrasonografisi de yapılır. Bu işlem sonrasında sonuçlar görülerek hasta için uygun tedavi yöntemi başlatılır.

Varis tedavisi İzmir ve çevresinde birçok başarılı müdahaleyle tamamlanmıştır. Kalk ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Rıza Aktaş öncelikle ameliyatsız varis tedavisi yöntemleri önermektedir. Varis tedavisi pratik ve basit bir süreci içinde barındırır. Tedavi sürecinde temel amaç hastanın günlük yaşamına aynı gün dönebilmesidir. Ancak çok sınırlı da olsa bazı durumlarda cerrahi müdahaleler gerebilir. Bu konuda gerekli bilgiyi sizlere doktorunuz verecektir.

Ameliyatsız varis tedavisi

Varis tedavisi ortalama 100 yıldan bu yana cerrahi müdahaleyle gerçekleştirilmekteydi. Bu müdahale sonrasında hastaların iyileşme süreci ve hastaneden ayrılma süreci oldukça uzuyordu. İstirahat süresi uzun olan bu yöntem sonrasında 2002 yılından itibaren ameliyatsız varis tedavisi süreci başlatılmıştır. Ameliyatsız olarak yapılan işlem sonrasında en büyük avantaj hastanın günlük yaşamına aynı günde dönebilmesidir.

Varis tedavisi için ülkemizde teşhis koyabilecek uzman hekim sayısı çok azdır. Sizleri tedavi edecek hekimin mutlaka Doppler incelemesi yapması gerekir. Bu incelemeyi yapmadan ameliyatsız yöntemleri öneren uzmanlardan kesinlikle uzak durun. İzmir varis tedavisi için Doktor Rıza Aktaş ile iletişime ameliyatsız tedavi süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.

Varis tedavisinden sonra tekrarlama olasılığı

Varis tedavisinin en büyük sıkıntılarından biri tedavi sonrasında tekrarlama olabilmesidir. Özellikle cerrahi yapılan araştırmalar %25 dolaylarında bir tekrarlama ihtimali olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak modern varis tedavi yöntemleri ameliyatsız olarak uygulanmaktadır.