Varis tedavisinin tam zamanı

Bir toplardamar hastalığı olan varisin 30'lu yaşlardan itibaren her insanı tehdit ettiğini söyleyen Acıbadem Fulya Hastanesi'nden Doç. Dr. Cem Arıtürk, hastalıkta genetik faktörlerin çok etkili olduğunu söyledi, "Hastalık yaşam kalitesini düşürmesinin yanı sıra estetik kaygılara yol açarak psikolojiyi de olumsuz etkiliyor.

Hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilen varis tedavi edilmediği takdirde bacak kaybına varacak sonuçlara sebep olabiliyor. Uzmanlar, tedavi için genelde sonbahar-kış döneminin tercih edilmesinin altını çiziyor" dedi Doç. Dr. Arıtürk, hastalığın muhakkak tedavi edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Varis ve toplardamar hastalıkları 30'lu yaşlarda başlayan sinsi, yavaş ilerleyen hastalıklardır. Aylar boyunca hatta bir iki yıl içerisinde şikayetlerde ve görünümde belirgin bir değişiklik fark edilmezken hastalığın başlangıcından 5-10 yıl sonra ilerleme net fark edilebilir. Ailesinde varis hastalığı bulunanlar, uzun süre sabit durmak zorunda kalanlar, hareketsiz yaşam tarzı, geçirilen gebelikler, şişmanlık ve bacaklarında müphem şikâyetleri olan kişiler varis hastalığı riski açısından bir damar cerrahına başvurmalıdırlar."

Ameliyat yok

Teknolojinin gelişmesiyle günümüzde varis tedavisinde büyük bir aşamanın kaydedildiğini belirten Doç. Dr. Cem Arıtürk, şu bilgileri verdi: "Artık lazer, radyo frekans, köpük ve yapıştırıcı gibi girişimsel tedavi yöntemleri gerek cerrahi müdahale olmaması gerekse de çabuk iyileşme süreçleri sebebiyle çok tercih ediliyor. Burada önemli olan konu hangisinin daha iyi olduğu değil, hangisinin hastaya daha uygun olduğudur. Bunun belirlenmesinde de hasta ve doktor arasında iyi bir iletişim olması çok etkilidir. Tüm bu işlemlerde hastalar hastaneden, bir sorun olmaması durumunda, aynı gün taburcu ediliyor. Vücutta herhangi bir kesi işlemi olmadığı için ağrı şikayeti hemen hiç görülmez, enfeksiyon olasılığı da ortadan kalkar."