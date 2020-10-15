Vertigonun bilinmeyenleri

Vertigo Dijital toplantılarında bu ay, halk arasında "Kristal Oynaması" olarak da bilinen Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda (BPPV) Bilinmeyenler kategorisinde "Vertigo Tedavisinde Konuşulmayan Kalmasın" teması ele alınacak.

15 Ekim Perşembe günü online ortamda gerçekleşecek olan webinar'da Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin ve Maastricht Üniversitesi KBB Bölümünden Klinik Fizikçi ve Vestibülolog Prof. Dr. Herman Kingma, vertigo hakkında bilinmeyenleri konuşacak.

Vertigo yaygın kullanımın aksine hastalık değil bir belirti... Denge sistemindeki çeşitli problemlerden kaynaklanan baş dönmesi pek çok insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Vücudun denge sisteminin merkezi olan iç kulaktaki hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalık vertigoya neden olabiliyor. Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu, kaliteli sağlık hizmetinin yanı sıra tıbbi etiğe ve bilimsel çalışmalara önem vererek, denge ve denge hastalıkları alanındaki çalışmalarına devam ediyor.

Konunun tüm yönlerinin ele alınacağı Vertigo Tedavisinde Konuşulmayan Kalmasın webinar toplantısı,Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo BPPV'da Bilinmeyenler kategorisinde yer alacakve Vertigo Dijital Toplantılarında 15 Ekim Perşembe, saat 12.15'te gerçekleştirilecek.

Dünyanın birçok ülkesinden uzmanların katılarak eğitim alacağı webinarda, Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin ve Maastricht Üniversitesi KBB Bölümünden Klinik Fizikçi ve Vestibülolog Prof. Dr. Herman Kingma, vertigo hakkında merak edilenleri derinlemesine ele alacak. Gerçekleştirilecek olan eğitim toplantısına https://panel.basinlistem.com/UrlRedirect.ashx?Mail=info@haberekspres.com.tr&MailID=11623112&url=https%3a%2f%2fwww.kongretv.net%2fvertigo-15ekim-kayit adresinden sağlık uzmanları kayıt olup katılabilecek.

Eğitim toplantısının bu yıl pandemi süreci nedeniyle internet ortamında düzenleneceğini belirten Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı ve Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, "COVID-19 virüs salgını nedeniyle tüm dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yaşanan olumsuz durum bilim dünyasını da etkiledi. Bilimsel ve tıp dünyası açısından çok önemli olan toplantılar önümüzdeki yıllara ertelendi. Alanında uzman dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının katılım sağladığı bu webinar'da, vertigoya ilişkin bilinmeyenler masaya yatırılacak. Ayrıca, hastalık tanısının irdelenmesi ve güncel tedavi şekillerinin paylaşılması amacıyla rutin olarak 'Vertigoya Pratik Yaklaşım' toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılara eş zamanlı olarak dünya çapında konusunda uzman deneyimli bilim insanları katılıyor. 'Vertigo'ya Pratik Yaklaşım' markasının, Bayındır Sağlık Grubu adına tescilli bir marka olduğunu da vurgulamak istiyorum" diye konuştu.



