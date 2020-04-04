Virüslerle mücadelede uyku ve melatonin uyarısı

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Zeren Uçar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden korunmak için evde kalmak kadar zamanında ve yeterli uyumanın da önemli olduğunu belirterek, "Gece uyuduğumuz zaman beynimiz melatonin hormonu salgılıyor. Bu hormon özellikle virüsleri öldüren bağışıklık hücrelerinin yenilenmesinde çok önemli bir yere sahip." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Kliniği Öğretim Üyesi olarak da görev yapan Uçar, uykunun pasif bir süreç olduğunu, insanların hayatlarının üçte birini uykuda geçirdiklerini söyledi. Sağlıklı olmak için zamanında ve yeteri kadar uyumanın şart olduğunu belirten Uçar, "İnsanların gece en az 8 saat uyumasını öneriyoruz. Uyku birçok hastalığa da şifa oluyor" diye konuştu. Uçar, koronavirüs salgınının tedavisinin bulunması için tüm dünyada bilim insanlarının laboratuvarlarda çalışmalarına devam ettiğini, bu süreçte kişilerin evlerinde kalmaları kadar uykularının zamanında ve kaliteli olmasına dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Gece uykuda salgılanan melatonin hormonunun koronavirüsle mücadelede önemli olduğunu dile getiren Uçar, "Gece uyuduğumuz zaman beynimiz melatonin hormonu salgılıyor. Bu hormon virüsleri öldüren bağışıklık hücrelerinin yenilenmesinde çok önemli bir yere sahip. Bu sayede yenilenen bağışıklık hücreleri vücudumuzdaki virüs ve bakterilerle savaşıp onları etkisiz hale getirebiliyor. Bu yenilenme uykuda her gece devam ediyor. İnsanlar gece, kaliteli ve zamanında uyursa koronavirüs gibi birçok hastalığın olumsuz etkileri engelleniyor. Uykumuzda salgılanan bu hormon bize doğal bağışıklık sağlıyor." diye konuştu.

"Saat 02.00'de en yüksek orana ulaşıyor"

Uçar, özellikle yaşlı hastalarda melatonin hormonu salgılanmasının gençlere göre azaldığı için bağışıklık sisteminin zayıfladığını bu nedenle ölüm olaylarının yaşandığını ifade etti. Beynin melatonin hormonunu gece salgıladığına dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti: "Bu hormon saat itibarıyla 21.00'de salgılanmaya başlanıyor. 02.00'de en yüksek orana ulaşıyor. 04.00'de tek düzeyde kalıyor. Sabah 07.30 itibarıyla salgılanması duruyor. Özelliği ise gece karanlıkta salgılanması. Beynimiz bu hormonu gündüz uyusak bile salgılamıyor. Geceleri kaliteli uyumamız şart. Eğer geceleri çok sık uyanıyorsak ya da kaliteli uyuyamıyorsak melatonin salgılanamadığı için vücudumuzda iltihap hücreleri artıyor. Bu durumun en bariz örneği ise koronavirüs pandemisinde görülüyor. Akciğeri iltihap kapladığı için hastalar nefes alamıyor. Solunum yetersizliğinden onları kaybediyoruz." Uçar, melatonin hormonunun iyi salgılanması için kişilerin her akşam aynı saate uyumaları, yatılan ortamın havalandırılmış ve mavi ışık yayan televizyon ve cep telefonu gibi iletişim araçlarından uzak olması gerektiğini de sözlerine ekledi.