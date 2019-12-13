Vitrin hastalığının tedavisi mümkün

Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nden Doç. Dr. Ahmet Arnaz, egzersiz yaparken veya yürürken bacaklarınızda ağrı geliştiğinde mutlaka bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurmanız gerektiği uyarısında bulundu.

"Tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edecek kadar ciddi sorunlar oluşturabilen bu hastalık aslında günümüzde ameliyata bile gerek kalmadan tedavi edilebiliyor. Yeter ki zamanında hekime başvurulsun" dedi. Bacak atar damarlarındaki darlıktan dolayı yürüme esnasında hastada ağrı oluştuğunu söyleyen Doç. Dr. Arnaz, "Bu nedenle hasta durup dinlenme ihtiyacı hissediyor. Bu esnada mağaza vitrinlerine baktıkları için de tıbbi ismi "kladikasyo intermittant" olan bu bulguya "vitrin hastalığı" adı veriliyor" dedi. Potansiyel olarak ciddi, ancak tedavi edilebilir bir dolaşım problemi olan Hastalık bacaklara kan akışını sağlayan damarların daralması nedeniyle gelişiyor. Uzuvlara kan sağlayan damarlar, sertleşme sonucu zarar görüyor. Hastalık atardamarların herhangi birinde, özellikle kalpte gelişiyor. Bacakları etkilerse bu tabloya 'periferik arter hastalığı' adı veriliyor" dedi.





Uzuv kesilmeleri

Bu ağrının istirahat halinde geçebildiğini, ancak darlık ilerledikçe otururken veya uzanırken bile bacaklarda ağrı oluşabildiğini söyleyen Doç. Dr. Arnaz ciltte solukluk veya ülserasyonların da hastalığın diğer önemli belirtilerini oluşturduklarını söyledi, "Ağrının yanı sıra parmaklarda morarma ve ayaklarda soğukluk gelişebiliyor. Ayrıca alt bacaklarda, ayaklarda, ayak parmaklarında yaralar çıkabiliyor. Şiddetli periferik arter hastalığı cilt yaralanmaları ile ülserlerin zor ve geç iyileşmesine neden olabiliyor. Bu yaralar ve ülserler kangren geliştirebiliyor ve uzvun kesilmesine yol açabiliyor" uyarılarında bulundu.

Sağlıksız yaşam tetikliyor

Damarlara zarar veren plakların genellikle sağlıksız yaşam tarzının bir sonucu olduğunu söyleyen Arnaz "Hastalığın gelişmesini önlemek için sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak ve ideal kiloda kalmak çok önemli. Özellikle de diyabet bu hastalık için büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle başta kan şekeri olmak üzere, kolesterol ve kan basıncı değerlerinin de kontrol altında olmaları büyük önem taşıyor. Bunlara ek olarak kan sulandırıcı ilaçlar da düzenlenebiliyor. Belirtilerin görülmesi halinde mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Ameliyatsızç tedavi için hekiminiz size gereken yolu gösterecektir" dedi.