Yağlı Ciltler için 5 Adımlı Cilt Bakımı

Cilt bakımının en önemli ve temel adımı temizliktir.

Cilt yapısı ne olursa olsun sabah akşam cilt mutlaka temizlenmelidir. Fakat yağlı ciltler sadece temizleyici jel veya köpük ile cildini arındıramayabilir, ekstra özel bir bakıma ihtiyaç duyar. Neden mi? Çünkü yağlı cildin sebum (yağ) seviyesi yüksektir. Makyaj kalıntıları, çevresel faktörler ve cildin fazla yağ üretmesi gözenekleri tıkar, akne ve sivilce oluşmasına zemin hazırlar. Bu nedenle günlük bakımında cilt temizlendikten sonra mutlaka tonik uygulanması gerekir. Haftalık bakımda ise peeling ve maske uygulayarak cilt bakımı desteklenmelidir.

Bioderma Sebium serisi karma yağlı cilt için özel olarak geliştirilmiştir. Fluidactiv® patenti sayesinde cildin sebum(yağ) seviyesini kontrol altına alır, gözenek, siyah nokta ve sivilce gibi çeşitleri cilt problemlerini gidermeye yardımcı olur. Seri içeriğinde temizleyici, tonik, makyaj temizleme suyu, onarıcı etkili bakım kremi, nemlendirici gibi daha bir çok ürün yer almaktadır. Seri hakkında kısa bir bilgi edindiğimize göre 5 adımlı cilt bakım rutinimize geçebiliriz!

1.Adım Temizlik!

Cilt bakımının altın kuralı temizliktir. Cilt temizlenmediği taktirde üzerine uygulanan bakım ürünleri alt tabakaya inemez ve ürünün etki etmesini geçiktirir. Sizde karma veya yağlı bir cilde sahipseniz Bioderma Sebium Foaming jel ürününü tercih edebilirsiniz. Yüz ve vücut için kullanıma uygun bu ürün, cildi derinlemesine temizleyerek sebum seviyesini düzenler. Akne, siyah nokta ve gözenek gibi cilt problemlerinin oluşmasını engeller. Sabun, parfüm ve paraben içermeyen özelliği sayesinde cildin doğal yapısını korur.

2.Adım Tonik!

Tonik ciltte asansör görevi görerek üzerine uygulanacak bakım ürününlerinin cilde emilim süresini hızlandırır. Yağlı ciltler için geliştirilen Sebium Lotion tonik, cildin yağ seviyesini dengeler, gözenekleri sıkılaştırır ve doğal nem seviyesini korur. Özel formülü cildi arındırırken cilt pürüzlerini gidermeye destek olur.

3.Adım Onarıcı Bakım

Onarıcı bakım kremi tercih ederken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kişinin temel cilt problemidir. En yaygın cilt problemlerin arasında ise Akne gelmektedir. Özellikle olgun ciltlerde meydana gelen akne ve siyah nokta problemine çözüm Sebium Global arındırıcı etkili bakım kremi olabilir! İçeriğindeki AHA özleri sayesinde yoğun akne ve sivilcele problemlerini gidererek cildin daha pürüzsüz ve bakımlı görünmesini sağlar.Kullananlar tarafından da sıklıkla tavsiye edilmektedir.

4.Adım Nemlendirici

Doğru bilinen en büyük yanlışlardan biri de yağlı ciltlerin neme ihtiyacı yokmuş algısıdır. Nem=su demektedir. Bu sebeple her cilt mutlaka neme ihtiyaç duyar. Sadece yağlı ciltler nemlendirici seçerken yağsız ve ince yapıda olmasına dikkat etmelidir.

5.Adım Koruyucu

Güneş kremini yaz kış kullanmamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Özellikle yaz aylarında güneş ve sıcağın etisyle cilt olduğundan daha fazla yağ üretmeye başlayabilir. Bu anlamda Bioderma Photoderm Akn Mat SPF 30 matlaştırıcı güneş kremi doğru bir tercih olacaktır.