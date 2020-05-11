Yanlış Saç Ekimi Nasıl Düzeltilir?

Saç dökülmesine bağlı olarak ortaya çıkan kötü görüntü ve erkek tipi dökülme olarak nitelendirilen saç dökülmeleri çok sayıda insan için rahatsızlık oluşturmaktadır. Rahatsızlık duymak çözüm olmayacağından insanlar tedavi arama sürecine girerek dünya genelinde yaygın olan saç ektirme operasyonuna yönelirler. Çareyi saç ektirmekte bulan hastalar derin bir araştırma sürecine girer. Her ne kadar araştırma yapılırsa yapılsın ortaya olumsuz sonuçlar çıkabilmektedir.

Ekim tekniklerine bağlı olarak bazı ekim işlemlerinde kötü sonuçlar doğar. Ortaya çıkan kötü sonuç hem hekimin hem de merkezin ortak sorunudur lakin en çok etkilenen hasta olmaktadır. Neyse ki dünya teknolojisini saç ekiminde kullanan ülkemiz saç ekimi işleminde düzeltmeler gerçekleştirebilmektedir. Saç ekimini düzeltip saçı kurtarmak için farklı seçenekler bulunmaktadır.

Tedavi sürecinde saç ekimi işleminin başarısız ve kötü sonuçlar doğurmasının altında birbirinden farklı nedenler olabilir. Bu nedenler arasından öne çıkan en önemli neden şüphesiz ki yanlış teknik kullanılmasıdır. Saç ekimi işleminde kullanılacak olan tedavinin tekniği büyük önem taşır, teknik yanlış olduğunda netice de başarısız ya da hatalı olacaktır. Bu nedenle teknik seçimi profesyonel şekilde gerçekleştirilmelidir. Saçın alındığı döner alanından normalden daha fazla kökün alınmasıyla beraber ortaya kötü sonuçlar çıkabilir.

Normalden daha fazla alınan kök ekilen saç köklerinin çıkmama olasılığını da yakından etkiler. Sadece saç kökünün çıkmaması değil saçın ürememesi de söz konusu olabilir. Böylece ortaya büyük problemler çıkarak saç ekim işleminde başarısızlık gözlemlenir. Saç ekimi işlemi rastgele merkezlere yaptırılmamalıdır. Güzellik salonları, sağlıksız saç ekim merkezleri ya da merdiven altı yerler kesinlikle tercih edilmemelidir. Sağlık tercihleri riske atılmamalı ve en başarılı merkezlere başvurulmalıdır. Saç ekimi işlemini yapan hekim uzman plastik cerrahtır bu nedenle hekim tercihinde başarı ve tecrübe irdelenmelidir.

Saç ekimi işleminde önemli olan problemler arasında saç ekim işleminin doğallıktan uzak olması veya saç çizgisinin yanlış belirlenmesidir. Bu problemler de çözüme açıktır fakat hastanın ikinci bir ameliyata uygun olması gerekir. Hasta ameliyat için uygun değilse kesinlikle ikinci operasyon yapılmamalıdır. Birinci ameliyata kıyasla ikinci ameliyat daha uğraştırıcı ve daha zahmetli bir hal alacaktır. İkinci operasyonda da birincisinde olduğu gibi öncelik hastanın istekleridir yani hastanın istekleri dikkate alınarak operasyon gerçekleştirilmelidir. İkinci işlemde donör bölgesi tekrar yorulacak ve bu maruz kalma durumu yorucu hale gelecektir.

Hatalı saç ekimi işlemini düzeltmek büyük bir tecrübe gerektirir. Düzeltme işlemini yapacak olan hekimin eğiştim düzeyi, bilgi birikimi ve tecrübesi büyük önem arz eder. İkinci saç ekim işleminde hataya yer olmamalıdır ve kesinlik çizgisi gözetilerek tedavi başlamalıdır. Hastanın tekrarlanacak bir saç ekim işlemine uygun olmasıyla operasyon başlatılır.

Ekim işleminden bir ay sonra ekim yapılan greft üzerinde doğal olarak saç kılları görülebilir, bu gözlem yapılan ekim işleminin başarısız olduğunu kanıtlamaz. Hastaların yapısına göre ekim yaptıktan sonra belirli oranlarda dökülmeler görülür. Bu oran bazı hastalar için %20 iken bazılarında %50 olabilir. Hatta ve hatta dökülme oranı %100 e de ulaşabilir, bu durum kesinlikle hastaların operasyonlarında fark doğurmaz. Hatalı olan saç ekimini düzelttikten sonra ortaya çıkan dökülmelerin normal bir süreç olduğunu yani doğal karşılanması gerektiğini vurgulamak şarttır.

1 aylık süreçten sonra 2 ay içerisinde yeni saçlar görülür ve çıkmaya başlar. Tam anlamıyla kesin neticeye ulaşmak için gereken süre 8 ay ve 1 yıl arasıdır. Söz konusu sürecin ardından işlemin neticeleri daha belirgin hale gelir. İkinci işlem sırasında mevcut saçların dökülmesini engellemek için ek bir tedaviye ihtiyaç duyulabilir.

Hatalı saç ekimi işlemleri kötü görüntülerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. İşlem esnasında ekilen büyük greftler eksantrik düzeyde küçültülür ve sayısı azaltılarak en fazla iki kök bırakılır. Söz konusu büyük greftlerin küçültülmesinden sonra greftlerden alınan saçların tekrar dönüştürme aşamasına girmesiyle kısmi retrasplantasyonu saç folükülerinin israfı önlenmiş olur. Kısıtlı donöre sahip olan hastalar için bu sonuç son derece önemlidir ve yararlılığı yüksek seviyelerdedir.

Hiçbir hastanın yaşamak istemeyeceği hatalı saç ekim işlemi çaresiz olarak algılanmamalıdır. Çağımız teknolojisi kullanılarak hatalı ekimlerde üst düzeyde onarım sağlanabilir. Hatalı saç ekimini düzeltme işleminde en çok tercih edilen yöntem FUE’dir. Hastanın donör bölgesi uygun ve tedaviye açıksa önde yer alan saç çizgisi daha öne çekilebilir yani alınabilir. FUE tekniğiyle ön saç çizgisinde doğal bir görüntü elde edilerek ekim yapılır.

Görüntüde herhangi bir sorun veya yapaylık oluşmaz. Seyrek alanlara tekrar saç ekimi yapılarak sık hale getirilebilir. Bu işlem doldurma olarak da bilinmektedir. Ön saç kökleri gereğinden fazla öndeyse saç kökleri ince uçlar kullanılarak alınır ve arkada seyrek olan yerlere ekilir. Doğallığı elde etmek için önemli bir adım olacaktır. FUE tekniği hatalı ekimi onarmak ve daha başarılı bir görüntü elde etmek adına son derece mühimdir.

Firma saç ekimi işlemlerinde gerçekleşen bütün yenilikleri yakından takip ederek uygulamaya geçirmektedir. Yenilikçi bakış açısına sahip olarak hastalarının güvenini kazanan firmada bütün sorunlara pratik çözümler bulunur. Çözüm odaklı yaklaşımlarını profesyonellikle birleştiren hekimleri sayesinde kusursuzluk vaat etmektedirler. Saç ekiminde ki yanlış işlemler kısa sürede çözüme ulaştırılarak doğal görüntüler elde edilebilmektedir.