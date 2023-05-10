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Yapay Zekanın sağlık alanında kullanılması tehlikeli

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, sağlık alanında yapay zekanın kullanılmasının tehdit oluşturduğunu vurgulayarak yapay zekalı bazı tanı cihazlarının koyu ten rengine sahip kişilerde yanlış sonuç verdiğini açıkladı

Yapay Zekanın sağlık alanında kullanılması tehlikeli
10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:20

İngiltere merkezli BMJ Global Sağlık Dergisi’nde dün yayınlanan bilimsel analiz çalışmasında yapay zekanın (AI), sağlık hizmetlerinde umut verici çözümler sunarken diğer taraftan insan sağlığına ve refahına yönelik bir dizi tehdit oluşturduğu ifade edildi. Bilim insanlarından oluşan uluslararası ekip çalışmaya dair yayınladıkları makalede, yapay zeka kullanılan bazı örneklerde insan sağlığı hakkında yanlış ve yanıltıcı sonuçlara dikkat çekti.

KANDAKİ OKSİJENİ YANLIŞ ÖLÇÜYOR

Kandaki oksijeni ölçen cihazlarda kullanılan yapay zekanın, daha koyu tenli hastalarda kandaki oksijen seviyelerini olduğundan fazla gösterdiğini ve bunun da oksijen yetmezliği olan bir hastanın tedavi edilmemesine sebebiyet verdiği kaydedildi.

Bir diğer örnek ise yapay zekalı yüz tanıma sistemlerinin, daha koyu tenli deneklerde cinsiyeti yanlış sınıflandırma olasılığının çok yüksek olduğu belirtilerek “Ayrımcılığa maruz kalan popülasyonların bu nedenle sağlık hizmetlerinde yapay zekanın tüm faydalarından mahrum kalabilecekleri de gösterilmiştir” denildi. Makalenin yazarları olan bilim insanları, yapay zekanın sağlık sektöründe kullanılmadan önce kontrolü sağlayacak hukuksal düzenlemelerin geliştirilmesini tavsiye etti. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #YAPAY ZAKA #sağlık
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