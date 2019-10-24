Yaşam tarzını iyileştir reflüye yakalanma

Özellikle geceleri mideden boğaza ve ağıza gelen asitli suyun büyük rahatsızlık verdiğini söyleyen Prof. Dr. Özel, "Reflü adını verdiğimiz bu durumun en önemli tetikçisi yaşam tarzıdır" dedi.

İnsanların yemek borusunda bir yanma hissi yaşadığını, bu durumu gece yaşayanların sayısının oldukça yüksek olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi'nden Prof. Dr. Melih Özel "İnsanların yüzde 36'sı geceleri reflü belirtilerini yaşıyor. Reflü komplikasyonları kadınlara göre erkeklerde daha fazla gözlenirken, yaşam tarzı reflünün en önemli sebeplerinden biri" dedi. En çok göğüste yanma ve mide asidinin boğaza-ağıza gelmesi şeklinde belirti veren reflünün yüzde 10-15'inde göğüs ağrısı ya da daha geniş bir ifade ile kalp hastalığı­nı düşündürebilecek belirtilerin görülebildiğini söyleyen Prof. Dr. Melih Özel, "Reflü semptomları 50 yaş üze­ rindeki bireylerde daha sık görülür. Başlama yaşı, kadınlarda erkeklerden biraz daha geç oluyor. Ayrıca hastalığa ait komplikasyonlar erkeklerde kadınlara göre biraz daha fazla gözleniyor. Hastalığın oluşumunda tek bir neden ya da her hastada etkili olabilecek ortak nedenden söz edebilmeK zor" dedi.

Nedenleri çeşitli

Prof. Dr. Özel, en fazla incelenen ve etkili olduğu bulunan sebepleri ise şöyle sıraladı: "İleri yaş, reflü açısından bir risk oluşturuyor. Kilo fazlalığı ve obezite reflü riskini artıran en önemli nedenlerden biri. Midenin aşırı dolmasının yarattığı basıncın, dolaylı olarak alt özofagus sfinkteri üzerinde bir etki yaratabileceği ya da aşırı yağlı ve kalorili gıdaların yemek borusu alt ucundaki adalenin gevşemesine neden olabileceği belirtiliyor.

Halk arasında 'mide fıtığı' olarak adlandırılan durumda reflü ortaya çıkabilir. Gebeliğinin ilk üç ayında reflüye ait belirti ve bulguların görülme sıklığı aynı dönemde gözlenen bulantı yakınmasının sıklığına neredeyse eşittir.

En önemlisi yaşam tarzı

Araştırmalara göre, gastroözofageal reflü sıklığının içenlerde içmeyenlerden daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Sigara içilmesi sırasında yutulan duman ve toksik gazların zararlı etkileri hem yemek borusu hem mide mukozasında gösteriliyor. Fiziksel koşullar ve tıbbi neden­ ler ve ilaçlar dışında bazı alışkanlıklar ve davranış tarzları da reflü riskini artırıp hastalığın oluşumuna neden olabiliyor. Yağ içeriği yüksek olan gıdaların tüketilmesi, yemekten hemen sonra ya da yemekten sonraki iki saat içinde yatılması, uzanılması, kafein içeren ya da gazlı içeceklerin tüketilmesi bu davranış biçimleri arasında en başta gelen örneklerdir. Ayrıca yemek borusu alt ucundaki adalelerin gevşemesine neden olan nane, çikolata, domates içeren gıdalar, soğan, sarımsak ve her türlü baharatın tüketilmesi de yemek sonrası dönemin eziyetli bir hal al­ masına kolaylıkla neden olabilir. Büyük hacimli öğünler de ref­ lü riskinin artmasına neden olan unsurlardandır."

Bunları yapın/yapmayıın

* Az yiyin, öğün atlamayın, ara öğünleri ihmal etmeyin.

* Beslenme içeriğinizdeki yağ miktarını azaltın.

* Süt ve süt ürünlerini test edin.

* Şeker, tatlı, çikolata, nane ve tarçından uzak durun.

* Baharatlara dikkat edin. Acı yemek güzeldir ama gece kâbusunuz olabilir.

* Sitrik asit içeren, kafein içeren, gazlı içecekler belirtilerinizi artırabilir.

* Sebzeler gaz yapabilir ancak reflüyü azdırmaz. Hemen yaf­tayı yapıştırıp, kategorize etmeyin.

* Dışarıda yemek yerken, tatilde, seyahatte, nerede olursanız olun; diye tinizin kontrolünü elden bırakmayın.