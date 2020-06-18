Yaşama tekrar merhaba dedi

Bergama'da yaşayan ve son birkaç aydır kalp sıkışması şikayeti bulunan Bergamalı Remziye Ay Özel Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından gerçekleştirilen meme altı koroner baypas operasyonunun ardından eski sağlığına kavuştu.

65 yaşındaki Remziye Ay'ın anjiyosunda 3 ana kalp damarında daralma tespit edilmesinin ardından küçük kesi yöntemiyle gerçekleştirilen 7 saatlik operasyonla birlikte 3 damarı birden değişti. Şeker ve tansiyon hastalığı bulunan ve bel fıtığı nedeniyle de uzun süre sırtüstü yatmak istemeyen Ay, memealtı küçük kesi operasyonu ile birlikte, çok daha hızlı iyileşme şansına kavuştuğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hastanın genel sağlık durumu ve şeker hastası olması nedeniyle iman tahtasının kesildiği açık kalp ameliyatının yaratacağı travmadan olumsuz etkileneceği bilgisini veren Doç. Dr. Cüneyt Narin, hem baypas ameliyatı hem de bacaktan damar almak için küçük kesi yöntemini kullandıklarını dile getirdi.

İyileşme süresi kısalıyor

Küçük kesi ile yapılan baypas ameliyatının, açık ameliyat yöntemine göre çok daha hızlı bir iyileşme olanağı sağladığını kaydeden Doç. Dr. Narin, "Hastamızın yaşı ve sağlık durumu nedeniyle vücutta travmayı en az seviyede tutabilmek için ve bel fıtığı nedeniyle yan yatamama kısıtlılığını ortadan kaldırmak için, meme altından küçük kesi cerrahisiyle, baypas operasyonunu gerçekleştirdik. Bacaktan damar çıkarmak için yine kameralı yöntemini kullanarak, küçük bir delikten baypas için kullanılan bacak damarını çıkardık ve vücuda en az hasar verecek şekilde operasyonu tamamladık. Hastamızın durumu şu anda çok iyi. Ameliyat sonrası 5. günde taburcu oluyor. Küçük kesi yöntemiyle, kesilen bir kemik olmadığı için, iyileşme süresi de çok kısaldı. Hasta ameliyat sonrası ertesi gün yan pozisyonda yatabilir, erken dönemde spora başlayabilir ve araba kullanabilir. Sosyal yaşamına ve iş hayatına çok daha hızlı dönebilir, taburculuk sonrası kendi işlerinin birçoğunu kolayca halledebilir" diye konuştu.

Küçük kesi kalp ameliyatları, özellikle genç hastalarda, iyileşme süresini göğüs kemiğinin kesildiği, klasik yönteme göre daha çok hızlandırdığı için, erken dönemde sosyal hayata ve iş ortamına dönülebilmesi açısından tercih edildiğini vurgulayan Doç. Dr. Cüneyt Narin, erişkin hasta grubunda da, bu tip ameliyatların, ailenin diğer fertlerine bağımlılığı önemli ölçüde azalttığını belirtti. Ameliyat sonrasında hastalığın tekrarlamaması için, sigara kullanılmaması, beslenme ve egzersizlere dikkat edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.