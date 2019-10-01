Yaşlı dostu hastane sorunları azaltıyor

Toplumların sağlıklı ve aktif yaşlanmasında, yaşlı dostu sağlık sisteminin büyük önem taşıdığını söyleyen Bayındır İçerenköy Hastanesi'nden Prof. Dr. Tayfun Gürpınar, 'Hastane yatışlarında ortaya çıkabilecek komplikasyonların azaltılması ve hastanelerin yaşlılar için daha güvenli bir yer haline getirilmesi ise ancak yaşlı dostu hastaneler ile sağlanabilir' dedi.

Yaşlı bireylerin; sağlıklı ve aktif yaşlanmasının, yaşlılığında bağımsız ve kendine yeterli olabilmesinin, sosyal ve psikolojik açıdan kendisini iyi hissedebilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gürpınar 'Geleneksel kültürümüzün önemli bir özelliği olan yaşlıya saygı ve özen gösterme gibi değerlerimizin günümüz toplumunda örselenmemesi için yaşlı bireyleri koruyacak yapıları zaman kaybetmeden kurmak ve geliştirmek büyük önem taşır. Yaşlılar, sağlıklı bireyler olarak kendi sosyal ortamlarında ve bağımsız yaşamalıdırlar. Bireylerin sağlıklı yaşlanması, hastane tedavisine gereksinim duymaması, hastanede tedavi gerekiyorsa en kısa süreli ve etkin tedavi ile sağlık sorunlarının çözümlenmesi gerekir' dedi.

Özel hizmet alması gerekir

Yaşlı bireylerin özel sağlık hizmeti almasının gerektiğini belirtti, sözlerini şöyle sürdürrü: 'Pediatri hastalarının bu yaş grubuna uygun ortamlarda, ailesinin desteğini alarak farklı yaklaşımlarla tedavi edilmesi genel kabul görmekle birlikte, benzer yaklaşıma yaşlı bireylerin de ihtiyaç duyabileceği henüz tam olarak anlaşılmış değildir.Bu nedenle özellikle birden fazla hastalığı olan kırılgan yaşlı bireylerin tedavileri gecikiyor, hastanede yatışları uzuyor veya istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyorlar. Yaşlı bireylerin hastane seçiminde 'yaşlı dostu' sağlık kuruluşlarını tercih etmeleri doğru bir seçim olacaktır. Çünkü özellikle yaşlı dostu hastanelerde olası komplikasyonlar da azalır.Öte yandan yaşlı bireylerin tek başına hastaneden hizmet alabilmesi için polikliniklerde yaşlı dostu randevu kavramının yerleşmesi, yaşlı bireylerin aldıkları hizmetin kolaylaştırılması, çoklu ilaç kullanımı ile ilgili sorunların kontrol edilebilmesi, beslenme ve diyet bölümünün yaşlılıkla ilgili daha etkin çalışabilmesi, hastaların taburcu planlamalarının daha etkin yapılması da yaşlı dostu hastane olabilmenin en önemli kriterleri arasındadır."