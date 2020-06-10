Yeni bir yaklaşım doğuyor

Genel Cerrahi Uzmanları Prof.Dr.Cem Terzi ve Prof.Dr. A.Emre Canda, İzmir Alsancak'ta "Kolorekral Cerrahi-KRC " adıyla yeni bir merkez açtılar.

Kolon ve rektum kanseri başta olmak üzere bağırsak hastalıkları, karın bölgesine sıçramış kanserler, karın içi sıcak kemoterapi (HİPEK) ve hemoroid , fistül gibi anal bölge hastalıklarında hizmet sunuyorlar. KRC hekimleri Terzi ve Canda, akademik birikimleri ile tıpta yeni gelişmeleri yakından takip eden ve dünya literatürüne kendi deneyimleri ile katkıda bulunan, pek çok genç cerrah eğitmiş iki deneyimli cerrah. Cerrahın deneyimi karmaşık kanser ameliyatlarında hastanın sağkalımını etkileyen en önemli faktörlerden biri. Bu nedenle deneyimli iki cerrahın birlikte çalışması hastalar açıdından çok yararlı bir durum.

Prof.Dr. Cem Terzi, KRC Merkezi'nin genel cerrahi alanında dünyada bir üst ihtisas alanı olan kolorektal cerrahi ve proktoloji konusunda yetkin bir merkez olma hedefiyle kurulduğunu belirterek, "Ülkemizde bu alanda uzmanlaşmış cerrah sayısı sınırlı düzeyde. Meslektaşlarımızın, örneğin nüks rektum kanseri gibi kompleks hastalarını gönül rahatlığıyla yönlendirebilecekleri, hastaların kolon, rektum ve anüs alanlarında bir rahatsızlık yaşadıklarında güvenle başvurabilecekleri bir adres olmak ve biriktirdiğimiz deneyimleri ihtiyacı olan hastalarda uygulamak için bir araya geldik ve bu merkezi açtık" diye konuştu.

Tedavi şansı artırıyor

Prof. Dr. A.Emre Canda, birkaç yıl öncesine kadar kanserin karın bölgesine yayıldığında yapılacak pek fazla şey kalmadığı gözüyle bakılırken, gelişen tedavi seçenekleriyle hastaların yaşama tutunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Özellikle kolon, rektum, yumurtalık ve rahim kanserleri, karın bölgesine yayıldığında, ameliyatla bu bölgenin tümörden temizlenmesinin ardından, HİPEK dediğimiz sıcak kemoterapiyle yaşam şansını artabiliyor. Ayrıca cerrahide, kapalı yani laparoskopik yöntemler, kalın bağırsak ameliyatlarında da giderek yaygınlaşıyor. Özellikle kolon ve rektum kanserleri ve diverkülit, kabızlık, polip gibi diğer hastalıklarında kapalı ameliyatlar yani laparoskopik cerrahi hastaların hızlı iyileşmesinde büyük rol oynuyor."