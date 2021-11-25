Yeni kâbus kapıda: Nu varyantı!

Dünya üzerinde 5 milyona yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili endişe verici bir keşif yapıldı. Bilim insanları Afrika'nın güneyinde bulunan Botsvana'da koronanın en çok mutasyona uğramış Nu varyantını tespit etti

Bilim insanları Botsvana'da koronavirüsün şu ana kadar en çok mutasyona uğramış varyantını tespit etti. Resmi olarak B.1.1.529 koduyla bilinen bu varyanta ise "Nu varyantı" adı verildi. Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

Bilim insanları, "Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir" yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, "Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı" dedi.



"KARŞILAŞTIĞIMIZ EN KÖTÜ ŞEY OLABİLİR"

Genetik mutasyon dolayısıyla şu an geliştirilen aşıların bu varyanta karşı etkisinin daha az olabileceğini aktaran uzmanlardan Dr. Tom Peacock, İngiliz Daily Mail gazetesine, "Bu varyantın mutasyon kombinasyonu korkunç" dedi. Peacock, "Bu varyant kağıt üstünde Delta varyantı da dahil olmak üzere karşılaştığımız en kötü şey olabilir" dedi.

Nu varyantı olarak bilinen bu virüsün şu an dengesiz olduğunu ve bunun da hastalıkla mücadelede daha büyük zorluk çıkarabileceğini açıklayan uzmanlar, "3 varyant Botsvana'da tespit edildi 6 vaka da Güney Afrika'da. Hong Kong'da yaşayan 36 yaşındaki bir adamda da bu hastalık tespit edildi" dedi. Olayla ilgili İngiliz yetkililer de harekete geçti. İngiliz kamu sağlığı kuruluşu bölgede yaşanan gelişmeyi yakından izlediklerini duyurdu.