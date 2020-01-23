Yenidoğan sarılığında şekerli su vermeyin!

Acıbadem Fulya Hastanesi'nden Uzm. Dr. İmre Gökyar, hayatın ilk 28 günlük döneminin 'yenidoğan' olarak nitelendirildiğini ve bu dönemin özel bir bakım gerektirdiğini söyledi.

"Ancak bu dönemde masum sanılan bazı geleneksel davranışlar yarar sağlamadıkları gibi, bebekte geri dönüşü olmayan kalıcı problemlere neden olabiliyor, hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor" dedi. Dr. Gökyar, bazıları ölümcül bile olabilen davranış yanlışlıklarını ise şöyle sıraladı:

Şekerli su içirmek

"Bu bilginin hiçbir tıbbi temeli yok. Toplumdaki yaygın inanışın aksine şekerli su faydalı olmadığı gibi, nadiren de olsa su zehirlenmesine yol açabiliyor. Sarılık genellikle ilk 7 gün yükselişte oluyor ve her gün azalarak kayboluyor. Gerekirse doktor müdahalesi olabiliyor. Göbek düşene kadar banyo yaptırmamak da hata. Yeni doğan bebeğin göbeği 5-15 gün arasında kendiliğinden düşüyor. Banyo yaptırılmalı, ancak enfeksiyon riskine karşı önlemler alınmalı. Toplumdaki yaygın inanışın aksine bebek ve anne kendini toplayıp, anne emzirme aralıklarını düzene koyduktan sonra dışarıya çıkabilirler. 40 gün dışarıya çıkarmamak inanışı da yanlış.

Hıçkırığa limon suyu

Yenidoğan için normal bir durum olan hıçkırık bebeğe zarar vermiyor. Limon suyu içirmek inanışı fayda etmediği gibi asitli olduğu için bebeğin mide mukozasına zarar verir. Sık ağlaması veya meme aranması nedeniyle 'doymuyor' diye düşünüp hemen formül mamaya başlamak da yanlış bilinen bir düşünce. Formül mamayla beslenirken su içirmeye de ihtiyaç yok. Formül mamalar günümüzde içerik ve yoğunluk olarak anne sütüne çok yaklaştıkları için bebekler suya ihtiyaç duymuyorlar.

Anne sütü damlatmak

Göz, kulak ve buruna anne sütü damlatmak da toplumumuzda çok yaygın, bir o kadar da çok yanlış bir uygulama. Çünkü süt anne sütü bile olsa 3 saatten sonra bakteri üretiyor. Cildine tuz veya toprak sürmek yapılan en ciddi hata, büyüyünce terlemesin diye bebeğin doğar doğmaz tuzlanması. Ancak savunmasız bebeğin vücuduna sürülen tuz sıvı kaybına yol açabiliyor. Vücuttu sıvı kaybı sonucunda beyin kanaması gibi ağır bir tablo gelişebiliyor. Bebeğinizi kesinlikle tuzlamayın veya vücuduna toprak sürmeyin." Dr. Gökyar, göze limon suyu damlatmak ve bacakları düzgün olsun diye kundak yapmanın da yapılan önemli hatalradn ikisi olduğunu da sözlerine ekledi, "Kundaklamak kalçaya zarar veriyor" uyarısında bulundu.