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Yerli aşının adı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Yerli aşının adı belli oldu!
22 Haziran 2021 Salı 15:55

Yerli aşının son aşaması olan Faz-3 uygulaması canlı yayında gerçekleştirildi. İlk gönüllüye yapılacak aşı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile programa katıldı. Erdoğan, "Tüm insanlığın aşısı olacak" dediği yerli koronavirüs aşısının adının TURKOVAC olduğunu açıkladı.

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Törene Erciyes Üniversitesi klinik yetkililerinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." dedi. Erdoğan, ayrıca aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiği söyledi.

Etiketler; #yerli aşı #yerli aşının adı #turkovac
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