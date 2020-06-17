Farklı türlere sahip olan kilin her formu faydalıdır. Yani kırmızı, beyaz ya da yeşil olması farketmez. Başta mineral açısından son derece değerli olması dikkatlerden kaçmıyor.

Bunun üzerine yeşil kil maskesi tarifleri merak konusu haline geldi. Maskeler:

Evde ki malzemeler eşliğinde birkaç dakikada hazırlanabilir.

Son derece ekonomik olacak şekilde maskeleri temin edersiniz.

Örneğin sadece su ile karıştırılan ve cilde sürülen yeşil kilin dahi faydalı olacağını belirtmek gerek. En başta cildin nem kazanmasında bir hayli etkili olacaktır. Aynı zamanda cildin ölü derilerden uzaklaşması adına yeşil kil takviyesine başvurmanız faydalı olacaktır.

Yeşil Kilden Maske Önerileri

Cildin yağlı ya da kuru olmasına karşılık ayrı yeşil kil maskesi tariflerine yer verilir. Aynı zamanda ciltte ki sağlık sorunlarına yönelik maske yapımı farklılık gösterir. Örnek vermek gerekirse:

-Siyah Nokta: En başta siyah noktaların son bulması adına yeşil kilden faydalanabilirsiniz. Bunun için 1 tatlığı kaşığı kadar papatya suyuna ihtiyacınız olacaktır. 1 çay kaşığı kadar yeşil kille hazırlanan maske, 10 dakika kadar yüzünüzde beklemeli.

-Canlılık: Cildin ölü görünümlerden kurtulması da sizin elinizde. Daha canlı ve aydınlık olması için yeşil kilden faydalanabilirsiniz. Bu sefer yapmanız gerekenler ise:

1 çay kaşığı kadar pirincin öğütülmesi gereklidir.

2 yemek kaşığı kadar su eklemelisiniz.

1 tatlığı kaşığı un ile kili ilave etmelisiniz.

Farklı olarak maskeye etkili bir nemlendirici krem eklenir. Sadece yarım çay kaşığı kadar krem eklemek yeterli olacaktır. Ve hazırlanan karışımı cilde sürenler, 10 dakika kadar bekledikten sonra durulayabilir.

Yeşil Kilin Yararları Nelerdir?

Yeşil kil maskesi yukarıda belirttiğimiz üzere siyah noktaların son bulmasına etki eder. Aynı zamanda cildin canlı ve parlak bir hale gelmesine yardımcı olur. Diğerleri ise:

Cilt lekelerinin açılması için maske uygulanabilir.

Cildin derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur.

Yağ dengesine bir hayli katkı sağlar.

Kısacası yeşil kilin faydaları saymakla bitmiyor. Ve bu faydaları evde hazırlayacağınız maskeler ile yakından görmeniz mümkün olacaktır. Hemen tariflere göz atarak istediğinizi seçebilir ve maskenizi doğal yollarla hazırlamaya başlayabilirsiniz.