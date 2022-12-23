Yılbaşı gecesi alkol tüketimine dikkat!

Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEBAM) Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, yılbaşı gecesi artan alkol tüketimine dikkati çekerek "Vatandaşlar eski yılı uğurlamak ve iyi bir başlangıç yapmak için eğlence merkezlerine akın ediyor. Bazen ne yazık ki insanlar bunu bir 'alkol partisi' haline de dönüştürebiliyor. Bu durum çok riskli. Yeni yılı kutlarken aşırı tüketim, zehirlenmelere neden olabiliyor" dedi

Bağımlılık ve alkol tüketimi konusunda açıklamalarda bulunan EGEBAM Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, özellikle yılbaşı gecesi artan alkol kullanımına dikkat çekti. Prof. Dr. Yüncü, "Vatandaşlar eski yılı uğurlamak ve iyi bir başlangıç yapmak için eğlence merkezlerine akın ediyor. Bazen ne yazık ki insanlar bunu bir 'alkol partisi' haline de dönüştürebiliyor. Bu durum çok riskli. Yeni yılı kutlarken aşırı tüketim, zehirlenmelere neden olabiliyor. Her denemeye, her alkol kullanımına bağımlılık demek doğru değil. Fakat 'zararı yoktur' demek de doğru değil. Kişi eğer denemeleri arttırmaya ve giderek daha fazla tüketime başlıyorsa, bağımlılık yapan maddeyi hayatının merkezine koyuyorsa; bağımlılık süreci gelişiyor" dedi.

'BAĞIMLILIĞIN FARKLI AŞAMALARI VAR'

Sağlık Bakanlığı'nın bağımlılık merkezlerini birtakım kategorilere ayırdığını ifade eden Prof. Dr. Yüncü, "Danışmanlık, ayakta arındırma, yatarak arındırma ve rehabilitasyon merkezleri olarak sınıflandırma yapılıyor. Bizim merkezimiz, ayaktan arındırma merkezi olarak tanımlanıyor. Bağımlılığın farklı aşamaları var. Maddeyi ilk denemeden bağımlılığa geçen sürede kişi, hemen bağımlı olmuyor. Birtakım aşamalardan geçtikten sonra bağımlılık süreci gelişiyor. Kişi, risk faktörleri olduğunda danışmanlık hizmeti almak isteyebiliyor. Bu noktada devreye giriyoruz" diye konuştu.

'4-6 HAFTALIK ARINDIRMA TEDAVİSİ UYGULANIYOR'

Deneme sayıları arttığında kişinin bağımlılık yoluna girdiğini belirten Prof. Dr. Yüncü, "Bu durumda risk faktörleri konusunda bilgiler verip, varsa eş tanımlı psikiyatrik hastalıkları ya da alkol ve madde bozukluğunun neden olduğu diğer psikiyatrik durumları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu danışmanlıktan bir sonraki adımdır. Kişiyi burada da yakalayamazsak, daha sonra bağımlılık süreci gelişmiş oluyor. Bağımlılık sürecinde de arındırma sistemleri devreye giriyor. Kişinin bağımlı olduğu alkolün ya da diğer uyuşturucu maddelerin bedende yarattığı etkileri normalleştirmek için birtakım ilaçlar uyguluyoruz. Bu süreç kullanılan maddeye göre; kişinin yaşına, kilosuna göre farklılık göstermekle beraber 4-6 haftaya kadar uzanan sürelerde tedavi süreci gerçekleştiriliyor. Bazen yataklı tedavi gereksinimi de oluyor" ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞINDA 'YARI YOL EVLERİ' SİSTEMİ İŞLİYOR'

Bağımlılığın uzun bir süreç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yüncü, "Hastalığın ortaya çıkması da çok kolay olmadığı gibi arındırması da hemen gerçekleşmiyor. Arındırma sonrası süreçte de rehabilitasyon sistemi devreye giriyor. Yeni bir hayata başlangıç için bazı şeylerin deneyimletilmesi gerekiyor. Rehabilitasyon süreci tamamlandığında da tedavi süreci bitmiyor. Henüz bizim ülkemizde yok ama yurt dışı örneklerde 'yarı yol evleri' denen sistemler devreye giriyor. Kişi, gündelik yaşamına kısmen dönmüş oluyor ama tedavi süreci 'yarı yol evleri'nde devam ediyor. Bu süreç de tamamlandıktan sonra kişi, kendi hayatına yumuşak bir geçiş yaparak başlıyor" dedi.