Yılın En İyi Saç Ekim Merkezi İstanbulVita

En iyi saç ekim merkezi söylendiğinde Türkiye, dünya çapında ilk akla gelen ülkeler arasında. Türkiye'de ilk akla gelen ise İstanbul şehridir. Saç dökülmesi, dünyada çok sık görülen problemlerin başında geliyor. Bu nedenle, saç ekim merkezleri oldukça fazladır. Bu saç ekim merkezleri arasında, Türkiye'nin olduğu kadar dünyanın da en iyi saç ekim merkezi olarak kabul edilen, en iyi saç ekim merkezi ödülünü aldı.

İstanbulVita, birçok ünlü ismin katıldığı 2021 yılın en iyisi ödülünde yılın en iyi saç ekim ve plastik cerrahi merkezi seçildi.

Bu kategoride daha önce hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok kez ödül kazanan ve saç ekimi konusundaki başarısını uluslararası alana taşıyan Hasan Başol kurucusu olduğu İstanbul Vita saç ekim merkezi ile 15 yıldır binlerce hastaya en güncel teknolojilerle saç tedavisi hizmeti vermektedir.





İstanbul Vita saç ekim merkezinin bundan sonraki süreçte de büyümeye devam edeceğini söyleyen Hasan Başol yeni saç ekim yöntemleri ve son teknolojilerle klinik olarak danışanlarına en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.

İstanbulVita Hakkında:

İstanbul Vita 15 yıldır uzman kadrosu ve deneyimli çalışanları ile özellikle İstanbul Anadolu yakasında, saç ekimi ve estetik alanlarında üst düzey hizmet sunmayı amaçlayan popüler ve modern bir saç ekim merkezidir.

Özellikle Avrupa bölgesinden gelen kişilere hizmet vermeyi amaçlayan İstanbul Vita, kişiye özel tedavi planı ve modern teknikleri kullanarak memnuniyet garantili operasyonlar gerçekleştirmektedir.

Bu ödülle markamız, saç ekimi alanında başarısını da kanıtlamış ve müşterilerinin takdirini toplamıştır.

İstanbulVita Medicana saç ekimi merkezinde operasyonlar Dr. Özge Miray Gültekin, Dr. Mustafa Ayhan Balcı ve uzman ekibiyle birlikte gerçekleştirir.

Dr. Özge Miray Gültekin, 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş, ardından saç ekimiyle ilgili Dünya’da ve Avrupa’da birçok eğitim ve konferansa katılmıştır. Alanında 6 yıllık tecrübesi ile Safir Perkütan teknolojisini en iyi kullanan doktorlar arasındadır.

Dr. Mustafa Ayhan Balcı, eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bitirdikten sonra Almanya, Fransa, ABD gibi saç ekimi sektörün öncüsü birçok ülkede seminer ve konferanslara katılarak Medikal Turizm alanında kendini geliştirmiştir. Aynı zamanda bu alanda birçok saç ekimi uzmanı yetiştirip saç ekimi alanının Türkiye’de büyümesine yardımcı olmuştur.

İstanbul saç ekimi olarak bilinen, Ataşehir’de bulunan ve İstanbul’un en lüks hastanelerinden biri olan Medicana Ataşehir hastanesinde operasyonlar gerçekleştiren İstanbul Vita, müşterilerine özel tedavi süreci ve teknikler ile üst düzey memnuniyet garantisi sunan sayılı saç ekim merkezlerinden biridir.

İstanbul Vita uzman doktorları ve ekibi tarafından Avrupa ve Arap ülkelerinden gelen birçok hastaya saç ekimi işlemi uygulanmış ve bu operasyonlardan elde edilen başarılı sonuçlar neticesinde her geçen yıl talep artarak devam etmiştir. İstanbulVita Medicana saç ekimi merkezi Türkiye'de uluslararası kalite standartlarında saç ekimi hizmeti sunan en iyi kliniğe dönüştü.

İstanbulVita genel direktörü Hasan Başol İstanbul Vita saç ekim merkezini verilen tüm hizmetlerde kaliteyi ön planda tutup, başarılı operasyonlara imza atarak hastalarının rahat ve güvende hissetmelerini sağlamak amacı ile kurmuştur.

Uluslararası alanda saygın bir yere sahip olan Hasan Başol düzenli olarak uluslararası konferans, toplantı ve sempozyumlara katılmaktadır. Yurt dışı ziyaretleri sırasında eski hastalarıyla da bir araya gelerek saç ekimi sonuçlarını takip etmektedir.

En İyi Saç Ekim Merkezi Nasıl Seçilir?

Ödüller verilmeden önce tüm kurumlar gibi saç ekim merkezleri de birçok kriter göz önüne alınarak bu ödüle layık görülmüştür. İstanbulVita saç ekim merkezi olarak en iyi klinik seçilme sebeplerimizden başlıcaları ve değerlendirilen kriterler şu şekildedir:

-Saç ekimi fiyatları

-Uygulanan saç ekim teknikleri

-Saç ekim sonuçları

-Saç ekimi sonrası memnuniyet

-Saç ekimi öncesi verilen hizmetler

-Saç ekimi sonrası ücretsiz verilen bakım setlerinin kalitesi

-Saç ekimi uzmanlarının deneyimi

-Çözüm odaklı iletişim

-Garantili saç ekimi

Yukarıda sayılan kriterler ve yaptıkları anketler sonucu İstanbul Vita saç ekim merkezi 2021 yılının en iyi saç ekimi ve plastik cerrahi merkezi olarak ödüllendirilmiş durumdadır.





Saç sorunlarınıza çözüm bulmak ve kaliteli hizmetleri uygun fiyatlara almak isteyenlerin tercihi olmaya devam edeceğiz. Saç ekimi fiyatları greft sayısına, kişiye uygulanacak tekniğe göre değişkenlik gösterir. İstanbulVita Medicana saç ekim merkezinde saç ekimi fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir ve ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.