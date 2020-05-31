Yolculuklar bizi etkiliyor

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi. Uçakta, kendi otomobilinizde, herhangi bir araçta veya trende uzun saatler geçirmek omurga ile ilgili ağrı riskini artırır.

Seyahat sıklığı ve süresi arttıkça, seyahatin omurga sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri artar. Önceden bel ve boyun problemi varsa bu artış çok daha belirgindir. Her seyahat, omurga için farklı zorluklara sebep olur, omurgadaki yükü hareket ve bazı egzersizlerle azaltmak veya dağıtmak en azından dengelemek daha sağlıklı bir seyahat etmenize katkıda bulunur. Seyahatin en büyük zorluğu, aynı pozisyonda uzun süre kalmak, kaslarda tekrarlayan yorgunluk, yeterince dinlenememe, sağlıklı bir şekilde uyuyamama, uzun süre oturmaya bağlı dolaşım bozuklukları, valiz taşıma, saat farklılıkları, kötü beslenme ve strestir. Uçakla yolculuk yapıyorsanız genel bir kural olarak, her 30 dakikada bir ayağa kalkıp en az 2 dakika dolaşmalısınız, ancak seyahatin fiziksel kısıtlamaları nedeniyle zor olabilir.

Uçak, tren ve otobüs yolculuklarında koridor koltuğunu tercih edin bu şekilde kimseyi rahatsız etmeden dolaşma imkânınız olabilir. Araba kullanıyorsanız, rotanız üzerinde ek duraklar planlayın. Hedefinize ulaşmak daha uzun sürebilir, ancak gideceğiniz yerde daha rahat edersiniz. Ayrıca, sırt destekleri, boyun için seyahat yastıkları veya bel silindirleri gibi harici destek sistemleri, özellikle seyahat koşulları sık hareket etmesine izin vermediğinde (örneğin, orta veya cam koltuk, uçuş türbülansı, kalabalık otobüs veya tren, trafik) omurga sağlığınıza destek olabilir. Uzun süre oturma nedeniyle postural kaslar yorulduğundan, omurga destek sistemleri, omurlar arası diskler ve omurga çevresindeki bağlar gibi gibi omurganın pasif yapılarının baskı altında kalmasını önler. Sırt desteğinizin etkinliğini en üst seviyeye çıkarmak için, normal bel çukurluğunu dolduracak bir yastık kullanın.

Servikal seyahat yastıkları ve bel destekleri, boynun ve belin doğal eğrisini destekleyecek kadar büyük olmalı, ancak rulo tüm vücudu oturma yerinden uzağa itecek kadar da büyük olmamalıdır ve baş arkası, sırt ve kalça bölgesi koltuk arkasına temas edebilmelidir. Servikal seyahat yastıkları ayrıca aşırı yana eğilmeyi önlemek ve uyurken boynu desteklemek için yeterince büyük lateral yastıklamaya (yana destek, C şeklinde olmalıdır) sahip olmalıdır. Kısa vadede yardımcı olmasına rağmen, harici destek sistemleri her zaman güçlendirme egzersizlerine yardımcı olarak kullanılmalı, egzersiz yerine kullanılmamalıdır.