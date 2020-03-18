Yüksek kolesterol karaciğeri vuruyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Onur Yaprak, yüksek kolesterol ve karaciğer yağlanması arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Ülkemizde her üç kişiden birinde görülen karaciğer yağlanmasının günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu açıklayan Prof. Dr. Yaprak, "Karaciğer yağlanması önlem alınmazsa zamanla karaciğerde siroz veya kansere yol açabilir. Alkol kullanımı dışında karaciğerde yağlanmaya yol açan en büyük faktörler, obezite, diyabet, egzersiz yapmamak ve yüksek kolesteroldür. Kolesterol yüksekliği olan kişilerin yüzde 60'ında karaciğer yağlanması saptanır" Dedi.

Siroz tetikçisi

Karaciğer yağlanmasına ileri evrelerde karaciğer iltihabı da eklenirse siroz riskinin artacağını söyleyen Prof. Yaprak, "Karaciğerinde yağlanmaya ilaveten yoğun iltihap da gelişmiş olan kişilerde 10 yıl içinde siroz veya kanser görülme riski yüzde 5-10 arasındadır. Basit yağlanmada 10 yılda siroz gelişim riski yüzde 3 iken, iltihaba karaciğerde fibrozis dediğimiz sertleşme de eklenirse siroz riski yüzde 30'a çıkar" uyarısında bulundu.

Çare diyet ve egzersiz

Prof. Yaprak, karaciğer yağlanmasına karşı alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı: "Toplumda kolesterol yüksekliğindeki artış hızının en önemli nedenleri küresel boyuttaki olumsuz yaşam biçimi, azalan fizik aktivite ve yüksek kalorili karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve genetik faktörlerdir. Karbonhidrat, şeker, yağlı kırmızı veya işlenmiş et, doymuş ve trans yağdan zengin gıdaları azaltıp Akdeniz tipi beslenme dediğimiz zeytinyağlı sebze ve omega-3 içeren besinler tüketmek ve haftada 3-4 gün 30'ar dakika egzersiz yapmak gibi yaşam şekli değişiklikleriyle karaciğer sağlımızı koruyabiliriz."