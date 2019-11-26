Zatürre her an kapıyı çalabilir

Kadın erkek ayrımı yapmadan ve sinsice bağışıklık sisteminin zayıflaması bekliyor. Özellikle KOAH hastaları, çok yoğun çalışanlar ve sık sık yorgun düşenleri seçiyor, yaş 60 üstüyse risk de yaratıyor.

Acıbadem Fulya Hastanesi'nden Prof. Dr. Reha Baran, akciğer dokusunun enflamasyonu ve enfeksiyonu anlamına gelen zatürrenin, büyük oranda bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalarca oluşturulduğunu belirtti, "Tüm yaş gruplarında görülebilen ve cinsiyet ayrımı yapmayan zatürre, yine de yaşlılarda, özellikle de 60 yaşın üstünde daha fazla ortaya çıkıyor. 60 yaş üstü enfeksiyon hastalıklarından ölümlerde zatürre bir numaralı sebep" dedi.

Zatürrenin, vücudun savunma sisteminin bozulduğu ya da zayıf düştüğü her durumda ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Baran, şu bilgileri verdi: "Savunma sistemini baskılayıcı ilaçların kullanımı, başka hastalıklar, aşırı yorgun düşme, yetersiz beslenme gibi durumların yanı sıra asit-alkali madde solunumu, radyasyon gibi fiziksel nedenler ya da aşırı duyarlılık reaksiyonları da zatürreye neden olabiliyor. Ayrıca altta yatan KOAH, kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, şeker hastalığı veya kanser gibi hastalıkların varlığı durumunda da hastalık riskini artıyor. Sigara ve alkol de zatürrenin görülme sıklığını artıran etkenler arasında.

Kalabalığı seviyor

Yaşlı bakım evleri, asker kışlaları ya da yurtlar gibi toplu yaşam alanlarında yaşayanlar daha fazla zatürre riskiyle karşı karşıya bulunuyorlar. Çünkü yüksek bulaşıcılığı olan bu hastalık viral de olsa bakteriyel de olsa hapşırma veya öksürme sonucu havada oluşan damlacıklar yoluyla hızla yayılabiliyor.

Belirtilere dikkat

Hastalık tipik olarak yüksek ateş, öksürük, sarı-yeşil veya kanlı balgam, yan ağrısı, nefes almakla ağrı, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi solunum yolu belirtileri gösteriyor. Bunun yanında şiddetli baş ağrısı, bulantı-kusma, ciltte döküntü, eklem ağrıları, şiddetli halsizlik, yaygın kas ağrısı, böbrek yetersizliği, karaciğer fonksiyonlarında bozulma ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler de söz konusu. Bazı hastalarda ateş ya da öksürük görülmeyebiliyor. Bu belirtilerin görülmeesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Uzmanınız yaptığı tetkik ve muayenelerden sonra size izlenecek yolu gösterecektir."