Zayıflayan hastalar vücuduna bakıyor

Diyet ya da obezite ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulanlar sarkma problemi yaşayabiliyor. Belli bazılarındaki sarkmaların kimi zaman düzenli spora rağmen giderilemediğine işaret eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu vücut şekillendirme hakkında bilgiler paylaştı

Hızlı kilo verme sonrasında, kilo verme sorununun ortaya çıkmasına neden olan çözülme riski olarak ortaya çıkabiliyor. Meme, karın, kol, sırt, bel, uyluk, yüz-boyun gibi vücudunun çeşitli bölgelerinde sarkmalar oluşmuş ve hedef ağırlığa ulaşmış kişilere vücut şekillendirme ameliyatları uygulanabildiğini ifade eden Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, "Bu ameliyatları sıralı aşamalı olarak planlıyoruz. Tek seferde azami iki farklı ameliyatını yapmakta fayda var. Tabii ki süre, bölgeye ve cerrahi tekniğe göre değişkenlik gösteriyor. Ancak onun seansta ameliyatın en fazla 6 saat ve seanslar arası sürenin de en az 3 ay olmasını öneriyorum "dedi.

Vücut şekillendirme ameliyatlarında en çok yapılan işlemlerin, göğüs, yüz ve boyun bölgesinde gerçekleşmiş ifade eden Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu "Aşağıda kol, sırt ve uyluk germe işlemleri de çok sık yapılıyor. Son erkekler karın ve göğüs kası yapılması talebiyle de başvuruyorlar. Bu taleple bize gelen kişiler beden kitle indeksleri normal veya fazla kilolu olabiliyor. Bu kişilerde, yeni liposuction teknikleriyle, güç kilo ihtiyaç kalmadan, karın ve göğüs kası şekli verilebiliyor "dedi.

Ameliyat içn uygun zaman

Mide ameliyatlarından sonra verilen aşırı kilolarla ortaya çıkan deri sarkmalarının, bazı psikolojik sorunlar yaratabileceğine de dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Osman Kelahmetoğlu, "Vücutta gösterim sarkmalara yönelik yaptığımız ameliyatlar, uygun hale ve zamanda yapılmalı. Ameliyatlar için acele edilmemesi kadar, psikolojisi göz önünde bulundurularak geç kalınmaması önemli "diye belirtti.

Vücut şekillendirme ameliyatı, vücut şekillendirme ameliyatı, şayet hasta kilo verme ameliyatı geçirdiyse, ortalama 15-18 ay sonra, hedef kiloda da en az 3 ay sabit kalması yapılacak ameliyatların olacaklara uygulanabileceğini vurgulayan Doç. Osman Kelahmetoğlu, hasta ileri yaştaysa, ek hastalık, risk faktörleri ve genel durum değerlendirildikten sonra, ameliyatın yapılıp yapılmayacağına karar verildi.

Vücut şekillendirme, aynı anda vücut yapım yapılacaksa, cerrahi sonrası hastanede daha uzun kalınacak belirten Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu "Ameliyat sonrası izlerin kabul edilebilir ölçülerde iyileşmesi bir yıl kadar sürebilir. Ödemi çözmek, dokuları desteklemek ve iyileştirmeyi hızlandırmak için 4-6 hafta arasında korse giyilir "dedi.



