Zıplayarak frekansınızı yükseltin

Enerji Tıbbı Uzmanı Emine Baran, insanın beden frekansının, dünyadaki değişimleri tetikleyici olduğunu ve korku bilincinin tüm evreni felaketlere sürükleyebileceğini söyleyerek uyarıyor. “Düşündüklerimize dikkat etmeliyiz. Dünyayı şekillendiriyoruz.” Dünyanın frekansına uyumlu olmanın önemine değinen Baran, bu uyumlanma için gün içinde yapabileceğimiz bazı egzersizlerin önemine dikkat çekiyor. Ağaca sarılmak hatta zıplamak. Birbirinden basit yöntemlerle beden frekansınızı yükseltebileceğinizi biliyor muydunuz?

Beden frekansının dünya frekansına uyumunun önemini aktaran Enerji Tıbbı Uzmanı Emine Baran “Evrendeki enerji denizinde yüzen bizler; kendi frekansımızla tüm sistemi etkiliyor ve etkileniyoruz. Dünyanın frekansını ölçen bilim adamından ismini alan Schumann rezonansı bu bilgiye ışık tutmuştur. Bütün dünyanın dengesi bir frekans boyutunda iken düşündüklerimizin dünyayı şekillendirdiğini de kabul etmeliyiz. Anne karnındaki bebek, annenin kalp ritmini duyması ile güvende olduğu sinyalini alıyor ve rahatlıyor. Bu durum doğduktan sonrada o frekansa özlem duymasına sebep oluyor. Bebek büyüdükçe o frekans ritmini, shumann rezonansının ifade ettiği dünyanın kalp ritmi ile yakalıyor. O frekansta dengelenip rahatlıyor ve rahim ile toprak arasındaki enerjisel frekans bağı anlaşılır hale geliyor. Açıklayıcı diğer bir örnek olarak ta, uzaya giden astronotların üç aydan sonra derin depresyona girmesinin gözlemlenmesi verilebilir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dünyanın frekansından uzaklaşmaları bedensel ve ruhsal derin etkiler oluşturuyor. “

Deprem Korkusu Depremi Tetikliyor

Savaşlarda, ağır patlamalarla dünyanın frekansı 7 hz lerden 12-13 hz seviyelerine çıkıyor. Bizler korku bilinci ile de dünyanın frekansıyla oynuyoruz. Örneğin deprem korkusu ne kadar çok bilinçte yer alıp yükselirse, dünyada frekansını yükseltip tepkimeye sebep olacaktır. Bizim bilincimizle şekillenen dünya ancak biz arınırsak arınır, biz sükunette isek rahatlar. Aslında hepimiz bilincimizin frekansı ile dünyayı görüyor ve frekansımıza göre ilişkiler kuruyoruz. Gelişen teknoloji ve bilim çağında ifadelerimiz, enerjisini sevdim , frekansım tuttu olarak değişiyor.. Artık bilincimizin enerjiden oluşan varlıklar olduğumuzu kavramasını gösteriyor. Yaratılışı anlatan enerji bilimini doğru okuyup, kullanmak insanoğluna hediyedir. Kendi frekansımızı ve ritminizi dengelemek dünyayı dengeleyecektir.

Ağaca Sarılın, Zıplayın

Enerji Tıbbı Uzmanı Emine Baran frekansımızı yükseltecek basit tekniklere değiniyor.

1 dakika temiz havada bilinçli olarak derin nefesler almak

Nefesle birlikte, sırasıyla köprücük kemiğimizin hemen altındaki boşluğa masaj yapmak veya ritmik vuruşlar frekansımızı yükseltecektir.

Olduğunuz yerde zıplamak ve zıplarken de kahkaha atmak

Bedendeki meridyen enerji akışımızı tazeleyen temizleyen egzersizler yapmak

Hareket çok önemli, günlük kısa bile olsa bir egzersiz yapabilir, dans edebilirsiniz

Ağaca sarılmak, toprağa çıplak ayakla basmak

Duş almak ve duşta tuz kullanmak frekansımızı dengeler

Su tüketimi çok önemli. Su da olduğu gibi gıdaları da tüketirken düşük frekanslı düşünce ve duyguları konuşmak yemeğe aktarmak frekansı düşürür.

Bakır kullanımı frekansımızı düşüren manyetik dalgaları emecektir