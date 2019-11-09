Zirkonyum İmplant Kalitesi

Diş tedavi yöntemlerindeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte çok önemli aşamalara gelindi. Fakat buna rağmen diş kayıpları, günümüzün en önemli ağız ve diş sağlığı problemi olmaya devam ediyor. Dişini kaybeden kişiler, hem sağlıklı bir yaşam için ve hem de estetik kaygılar sebebiyle, diş yaptırmak istiyor.

Neyse ki, ağız ve diş sağlığı alanında yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde, kaybedilen dişlerin yerine, doğal görünümlü diş uygulanması mümkün oluyor. İmplant diş tedavisi kaybedilen dişler için, son dönemde uygulanan en etkili çözüm yoludur.

Diş İmplant Türkiye, İstanbul implant diş tedavisi uygulaması da yapan, Türkiye’nin en büyük ağız ve diş sağlığı hastanelerinden biridir.

İmplant Tedavisi Nedir?

İmplant, titanyumdan imal edilen yapay diş kökü veya diş vidasıdır. Çene kemiğine yerleştirilen bu diş köküne kaplama diş yapılarak, kaybedilen dişlerin yeri doldurulur.

İmplantın titanyumdan imal edilmesinin sebebi, titanyumun çene kemiğine süratle uyum sağlama özelliğinin bulunmasıdır.

Diş İmplant Türkiye tarafından yapılan implant dişlerde, en kaliteli implant kullanılmaya özen gösterilerek implant diş tedavisi uygulanır.

İmplantın Faydaları Nelerdir?

Kaybedilen dişlerin yerine, ileri teknolojik yöntemlerle, implant yerleştirilmesinin tercih edilmesinde, implantın sağladığı avantajlar vardır.

Bu avantajlar;

İmplant sabit olmaması nedeniyle, uygulanan kişiyi hareketli protezden kurtarır.

Estetik olarak diğer sabit ve hareketli protezlere göre daha doğal bir görünüme sahiptir.

Çiğneme fonksiyonu diğer protezlere oranla daha kalitelidir.

Diğer protezlerden daha dayanıklı olduğundan uzun ömürlüdür.

İmplant uygulamasından sonra çene kemiği erimesi azalır.

Çiğneme fonksiyonu iyi olacağından kişinin beslenme kalitesi artar ve sindirim sistemi sağlığı korunmuş olur.

İmplant uygulamasında, diş sağlığı kadar estetik görüntüye de önem verilir. Doğal bir görüntü sağlanabilmesi için, implant tedavisi uygulamasında kullanılan malzemelerde buna göre tercih edilir. Zirkonyum implant uygulaması da bunlardan biridir.

Zirkonyum Nedir?

Zirkonyum 18. Yüzyılda bulunan beyaz renkli bir elementtir. Metal içermeyen zirkonyum, cerrahi birçok alanda kullanıldığı gibi implant diş tedavisinde de kullanılır. Doğal ve geçirgen yapısı sayesinde ışığı geçirerek, kaplama dişlerde mat porselen kaplamanın verdiği yapay görüntü yerine doğal bir görüntü ortaya çıkmasını sağlar. Sağlam ve hijyenik bir madde olduğu için de uzun yıllar kullanılabilir.

Diş İmplant Türkiye Tarafından Sunulan Hizmetler

Alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla, Diş İmplant Türkiye, İstanbul implant tedavisinde başarılı sonuçlara imza atıyor. Koruyucu tedavi yaklaşımlarını esas alarak uyguladığı tüm tedavilerde, hastalarına güvenilir ve dürüst hizmet sunuyor. Hastalarının sağlığı kadar arzu ve isteklerine de değer veren kuruluş, implant diş ve zirkonyum diş tedavilerinde en ileri teknolojik yöntemleri takip ederek uygulamaya özen gösteriyor.

Zirkonyum diş tedavi uygulaması ve implant diş tedavisinden başka, çocuk diş hekimliği, diş dolgusu, diş eti tedavisi, kanal tedavisi, ortodonti, protez diş gibi pek çok ağız ve diş sağlığı alanında da hizmet veren Diş İmplant Türkiye, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışı ve uygun fiyat garantisiyle hastalarını sağlıklı gülümseyen bireyler haline getiriyor.