1. Avokado ve Yumurta Tostu

Güne enerji dolu başlamak için harika bir seçenek olan avokado ve yumurta tostunu deneyin. Bir dilim tam tahıllı ekmeğin üzerine ezilmiş avokadoyu sürün. Üzerine bir adet haşlanmış veya sahanda yumurta ekleyin. Tuz, karabiber ve biraz pul biber ile tatlandırarak besleyici bir kahvaltı hazırlayın.

2. Quinoa Salatası

Quinoa, yüksek protein içeriği ve besin değeriyle bilinir. Haşlanmış quinoa, doğranmış salatalık, cherry domates, taze nane ve maydanozu karıştırın. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyerek hafif ama besleyici bir salata elde edin.

3. Yoğurtlu Meyve Parfe

Kahvaltıda veya ara öğünde tüketebileceğiniz yoğurtlu meyve parfe, hem lezzetli hem de sağlıklıdır. Bir kasede süzme yoğurt ile taze meyveleri (çilek, muz, yaban mersini vb.) karıştırın. Üzerine bir avuç granola ve biraz bal ekleyerek tatlandırın.

4. Sebzeli Tavuk Sote

Protein ve vitamin açısından zengin bir yemek için sebzeli tavuk sote ideal bir seçenektir. Tavuk göğsünü küp şeklinde doğrayın ve zeytinyağında kavurun. Doğranmış biber, kabak, havuç ve mantar ekleyin. Tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırarak sağlıklı bir öğün hazırlayın.

5. Chia Tohumlu Puding

Chia tohumu, omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengindir. Birkaç yemek kaşığı chia tohumunu, bir su bardağı süt (badem sütü, soya sütü vb. tercih edilebilir) ile karıştırın. Karışımı buzdolabında bir gece bekletin. Üzerine taze meyve veya biraz bal ekleyerek keyifli bir tatlı elde edin.