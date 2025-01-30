İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen ve İzmir'in geleceğini şekillendirecek İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi'ne katkı sağlayacak "Nasıl Bir İzmir" panel serisi, 1 Şubat Cumartesi günü "Sağlıklı Bir İzmir" başlıklı yedinci paneliyle devam edecek. Etkinlik, İzQ İnovasyon Merkezi'nde saat 11.00'de başlayacak.

Tüm canlılar için sağlıklı bir kent

"Sağlıklı Bir İzmir" temalı panelde, İzmir'de yerel yönetimlerin kapasitelerini geliştirmek, bilgi paylaşımını artırmak ve kentsel iyilik halinin inşasına rehberlik etmek amacıyla, tüm canlılar için sağlıklı bir kent yaratmanın yolları ele alınacak. Panelde, Veteriner Hekim Adnan Serven, Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve Uzman Doktor Mevhibe Tümüklü konuşmacı olarak yer alacak.

İzmir'in sorunları masaya yatırılacak

İZPA Vizyon 2074 Strateji Ofisi yürütücülüğünde ve Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen panel serisi, İzmir'in ekonomik, ekolojik ve toplumsal geleceğine dair derinlemesine bir tartışma zemini sunmayı hedefliyor. Toplam sekiz panelden oluşan seri, İzmir'in öncelikli sorunlarına ve geleceğe dair fırsatlarına odaklanacak şekilde tasarlandı. Her panel, İZPA'nın YouTube kanalından erişime açılarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Seri, 15 Şubat 2025 tarihinde "İzmir'de Birlikte Yaşamak" başlıklı panel ile sona erecek.

Daha önceki paneller

"Nasıl Bir İzmir" panel serisi daha önce "İzmir'in 2074 Vizyonu", "Gıda ve Tarım", "Körfez ve Havzalar", "Kent İçin Müşterek Veri", "Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon" ve "Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı" başlıklarıyla gerçekleştirildi.