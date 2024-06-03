Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Özyavuz, son zamanlarda yoğun bakım altında tutuluyordu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyük bir kayıp yaşadı

Yunus Özyavuz, sahne adıyla tanınan Sagopa Kajmer, annesinin kaybını derin bir üzüntüyle karşıladı. Sevenlerine duyurduğu acı haberle müzik dünyasını yasa boğan sanatçı, annesinin vefatıyla büyük bir kayıp yaşadı.

Serpil Özyavuz'un cenazesi, Samsun'da defnedilecek. Ailesi, sevenleri ve müzik camiasının geniş bir kesimi, Özyavuz'un ardından duyulan acıyı paylaşmak için cenaze töreninde bir araya gelecek.