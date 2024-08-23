Türk savunma sanayisinin uluslararası arenada kendini tanıtacağı SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 22-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. 1200'ü aşkın firmanın katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir iş hacmi bekleniyor. Fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 6 bakanlık ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) desteğiyle dördüncü kez kapılarını açacak.

Genişleyen fuar alanı ve katılımcı sayısı

SAHA EXPO, 90 bin metrekarelik fuar alanında yerli ve yabancı 1200'den fazla firmayı ağırlayacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da büyüyen katılımcı sayısı ve genişleyen fuar alanıyla dikkat çekiyor. 2018’den bu yana düzenlenen fuar, dünya genelinde prestijli bir konum kazanmış durumda.

Yüksek ekonomik hedef ve uluslararası ilgi

Fuar organizatörleri, 2022 yılında 144 anlaşma imzalanarak 1,4 milyar dolarlık ekonomik çıktı sağlandığını belirtti. Bu yıl ise iş hacminin 2 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Etkinlik boyunca 500’den fazla resmi ve ticari delegasyon ile 150 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’na ait 26 araç ve ekipman da sergilenecek.

Savunma sanayiinin ‘şampiyonlar ligi’

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Türkiye’nin savunma sanayiinde dünya çapında önemli bir oyuncu haline geldiğini vurgulayarak, “Türkiye, savunma sanayiinin şampiyonlar liginde olacak” dedi. SAHA EXPO, Türk savunma sanayisinin global çapta tanıtımını yapmak ve yeni işbirlikleri oluşturmak adına önemli bir platform sunacak.

Türk savunma sanayisinin uluslararası arenada kendini tanıtacağı SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 22-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. 1200'ü aşkın firmanın katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir iş hacmi bekleniyor. Fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 6 bakanlık ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) desteğiyle dördüncü kez kapılarını açacak.

Genişleyen fuar alanı ve katılımcı sayısı

SAHA EXPO, 90 bin metrekarelik fuar alanında yerli ve yabancı 1200'den fazla firmayı ağırlayacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da büyüyen katılımcı sayısı ve genişleyen fuar alanıyla dikkat çekiyor. 2018’den bu yana düzenlenen fuar, dünya genelinde prestijli bir konum kazanmış durumda.

Yüksek ekonomik hedef ve uluslararası ilgi

Fuar organizatörleri, 2022 yılında 144 anlaşma imzalanarak 1,4 milyar dolarlık ekonomik çıktı sağlandığını belirtti. Bu yıl ise iş hacminin 2 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Etkinlik boyunca 500’den fazla resmi ve ticari delegasyon ile 150 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’na ait 26 araç ve ekipman da sergilenecek.

Savunma sanayiinin ‘şampiyonlar ligi’

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Türkiye’nin savunma sanayiinde dünya çapında önemli bir oyuncu haline geldiğini vurgulayarak, “Türkiye, savunma sanayiinin şampiyonlar liginde olacak” dedi. SAHA EXPO, Türk savunma sanayisinin global çapta tanıtımını yapmak ve yeni işbirlikleri oluşturmak adına önemli bir platform sunacak.