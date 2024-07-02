Suriye 'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrolü altında olan bölgelerde yaşanan olaylara tepki gösteren Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sığınmacı sorununa dikkat çekti.

Türk Bayrağına Yapılan Saldırılar Tepki Çekti

Son günlerde Kayseri'de yaşanan gerilim ve Suriye'de Azez, El Bab ve Afrin'de Türk bayraklarına yapılan saldırılar, toplumda büyük yankı uyandırdı. Provokatör grupların Türkiye'den gelen tırlara saldırmasının ardından, olaylar daha da büyüdü. Bu durum, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ı harekete geçirdi.

"Ülkemizi Yok Edecek Bir Sorun"

Şahan Gökbakar, X hesabından yaptığı paylaşımda sığınmacı sorununa dikkat çekerek, "Ülkemizdeki sığınmacı meselesi bu ülkeyi yok edecek bir sorun. Hem çok kolay bir şekilde iç karışıklık hali alabiliyor (bkn: KAYSERİ), hem de gelecekte Türk toplumunun yapısını bozacak ve yıllar içinde yok edecek büyük bir felaket" ifadelerini kullandı.

"Acilen Çözüm Aramalıyız"

Gökbakar, sığınmacı meselesinin çözülmesi gerektiğini belirterek, "Soruyorum ve bir kez daha soruyorum... Ülkemize bunu neden yaptınız? Nasıl yapabildiniz bunu? Acilen bu işe tüm toplum olarak çözüm aramalıyız" dedi. Bu açıklamalarıyla, toplumun her kesimini bu soruna karşı duyarlı olmaya ve birlikte çözüm aramaya davet etti.