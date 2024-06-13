sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun Mayıs ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre, Türkiye genelindeki reel satış fiyatlarındaki düşüş 11 aydır kesintisiz devam ediyor.

Yıllık fiyat değişimleri

Ülke Geneli: Yıllık reel fiyat değişimi % -21.

Yıllık reel fiyat değişimi % -21. İstanbul: Yıllık reel fiyat değişimi % -22,8.

Yıllık reel fiyat değişimi % -22,8. İzmir: Yıllık reel fiyat değişimi % -20,2.

Yıllık reel fiyat değişimi % -20,2. Ankara: Yıllık reel fiyat değişimi % -17,3.

Reel konut fiyat endeksi, Mayıs ayında Nisan'a kıyasla 3,8 puanlık bir azalışla 166,2 oldu. Nisandan Mayıs'a enflasyon oranı %3,4 olurken, Türkiye genelindeki cari konut fiyat artışı %1'de kaldı. Son aylarda cari konut fiyatlarının enflasyonun altında kalması, reel fiyatların azalmasına neden oldu.

Üç büyükşehirde reel fiyat düşüşü

Nisan'dan Mayıs'a:

İstanbul: Reel konut fiyatı 3,9 puan azaldı (Endeks: 162,8).

Reel konut fiyatı 3,9 puan azaldı (Endeks: 162,8). Ankara: Reel konut fiyatı 3,5 puan azaldı (Endeks: 186,4).

Reel konut fiyatı 3,5 puan azaldı (Endeks: 186,4). İzmir: Reel konut fiyatı 3,8 puan azaldı (Endeks: 173).

Yıllık reel fiyat artışı ve düşüşü

Ağustos 2022'de %65,8 ile zirve yapan yıllık reel fiyat artışı, Eylül 2022'den itibaren hızla inişe geçti. Büyük depremin etkisiyle Şubat 2023'te geçici bir yükseliş yaşandı ancak Mart 2023'ten itibaren düşüş devam etti ve Mayıs 2024'te yıllık fiyat değişimi % -21 ile negatif değerlerde kaldı.

Cari fiyatlardaki artış oranları

İstanbul: %1

%1 Ankara: %1,5

%1,5 İzmir: %1,2

Ortalama konut metrekare fiyatı:

İstanbul: 39 bin 455 TL

39 bin 455 TL Ankara: 21 bin 564 TL

21 bin 564 TL İzmir: 33 bin 13 TL

Talep göstergeleri ve kira fiyatları

Konut talep göstergesi: Mayıs'ta Nisan'a kıyasla %10,9 artarak 117,1'e yükseldi.

Mayıs'ta Nisan'a kıyasla %10,9 artarak 117,1'e yükseldi. Reel kira fiyatları: Mayıs'ta yıllık % -14,6 düşüş gösterdi.

Şubat 2023'te %86,6 ile zirve yapan yıllık reel kira değişimi, Şubat 2024 itibariyle negatif artışa geçti ve Mayıs 2024'te % -14,6 oldu. Cari kira fiyatlarının yıllık değişimi ise Nisan 2024'te %50,8'den Mayıs 2024'te %49,8'e geriledi.

Mevsimsel kira talebi

Kiralık konut talebi, mevsimsel etkilerden oldukça fazla etkileniyor. Nisan ve Eylül ayları arasında artan talep, kış aylarında durağan seyrediyor. Mayıs ayında kiralık konut talep endeksi %19,7'lik bir artış gösterdi ve yıllık bazda %3,4 artış yaşandı.