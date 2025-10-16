48 yıl sonra gelen mezuniyet: Haydar Koçak, 65 yaşında eczacı oldu

Arif Erkin neden vefat etti? Cenaze töreni ne zaman?

Çağdaş Kaya CHP İzmir İl Başkanlığı için adaylığını açıklayacak

SATKOF ve USTKON İzmir başkanlarından Ege TV ve Haber Ekspres’e ziyaret

CHP’nin yeni İzmir İl Başkanı Adayı Çağatay Güç oldu

Türkiye'nin en çok aranan kısa açıklandı

Denizden alınan göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya taşındı. İlk kontrolleri yapılan göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nazilli Belediyesi tüm mahallelerde yol yapım çalışmalarını hız verdi

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5’i çocuk 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

