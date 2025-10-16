Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5’i çocuk 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla açıklarında kurtarma operasyonu
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5’i çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler güvenli şekilde karaya çıkarıldı
Denizden alınan göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya taşındı. İlk kontrolleri yapılan göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Ege Denizi’nde son dönemde Yunanistan unsurlarının geri itme (pushback) uygulamaları nedeniyle yüzlerce göçmen denizde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
Türkiye, uluslararası hukuka aykırı geri itme uygulamalarına karşı insani sorumluluk çerçevesinde denizdeki göçmenleri kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.