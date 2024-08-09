Bozcaada’da 8 Ağustos 2024 tarihinde aniden sağlık sorunu yaşayan bir vatandaş, acil tıbbi yardıma ihtiyaç duydu.

Olayın hemen ardından, durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Vatandaş tedavi altına alındı

Sahil Güvenlik ekipleri, olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek rahatsızlanan vatandaşın deniz yoluyla tahliye edilmesini sağladı. Ekipler, tıbbi tahliye işlemini güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, hastayı Bozcaada’dan Çanakkale’ye ulaştırdı. Çanakkale’ye varıldığında, vatandaş en yakın hastanede tedavi altına alındı.