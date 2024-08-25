Bartın’ın İnkumu beldesinde bulunan sahilde, hafta sonu yoğunluğunun zirveye çıktığı bir anda büyük bir panik yaşandı. Dalga ve dip akıntılarının etkisiyle 5 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Neyse ki, olay yerine hızla müdahale eden can kurtaranlar, hepsini sağ salim sudan çıkardı.

Olayın detayları

İnkumu sahilinde denize giren bir kişi, ani dalga ve güçlü dip akıntıları nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. İlk başta yalnızca bu kişi zor anlar yaşarken, kendisini kurtarmak isteyen 4 kişi de benzer tehlikelerle karşılaştı. Olayın yaşandığı sırada sahildeki kalabalık büyük bir panik yaşadı.

Can kurtaranların müdahalesi

Durumun ciddiyetini fark eden çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen can kurtaran ekipleri, kısa sürede 5 kişiyi de sudan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarılan kişilerin sağlık durumları kontrol edilirken, herhangi bir ciddi yaralanma veya boğulma vakası yaşanmadığı bildirildi.

Olayın ardından sahildeki vatandaşlar, can kurtaranların başarılı müdahalesi sayesinde rahat bir nefes aldı.