İdari izinlerin verildiği bu dönemde, sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlarda 24 saat hizmet veren kamu kurumlarındaki personel, görevlerinin başında olmaya devam etti. Ancak hak ettikleri ücretlendirmeleri maalesef alamadığını belirten Sahim-SEN Başkanı Özlem Akarken, "Biz, her zaman adil ve liyakatli bir sistemden yanayız." dedi.ANKARA (İGFA) - Kesintisiz hizmet gerektiren sektörlerde, bayram ve idari izin günlerinde dahi çalışmaya devam eden fedakâr personelin hak ettikleri ücretlendirmeleri alamamaları dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sahim-SEN Başkanı Özlem Akarken, “Bayram ve tatil günlerinde dahi halkımızın güvenliği ve sağlığı için fedakârca çalışan kamu personelinin emekleri göz ardı edilmemeli. Biz, her zaman adil ve liyakat esaslı bir sistemden yanayız. Bu personelin hak ettikleri ücretleri alabilmesi için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Akarken, kamu çalışanlarının özverili çalışmalarının karşılığının verilmesi gerektiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİLER GEÇİNEMİYOR!

Ekonomik dalgalanmaların etkileri, toplumun her kesiminde olduğu gibi işçi, memur ve emeklilerin de yaşam standartlarını zorlamaya devam ediyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zamlar henüz verilmemişken, temel ihtiyaçlardan lüks tüketim maddelerine kadar geniş bir yelpazede fiyat artışları yaşanıyor. Önümüzdeki ay yapılacak Temmuz zammına dikkat çeken Özlem Akarken, “Asgari ücretliye ek zam yapılmayacağı belirtildi. Ancak, asgari ücrete ek ara zam yapılması zorunlu hale gelmiştir. Memur ve memur emeklisi Temmuz zammı verilmeden önce, çeşitli ürünlere ve hizmetlere zamlar gelmeye başladı bile. Eğer asgari ücret alan vatandaşımıza ek zam yapılırsa da memur maaşı ile asgari ücret arasındaki fark ciddi anlamda azalacak. Gerekli düzenlemeler konunun uzmanları tarafından yapılması şart .Çünkü işçi, memur ve emekliler geçinemiyor!” diye konuştu.

ÜLKE SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ADALETLİ POLİTİKALAR ŞART!

Ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik zorluklarla sınırlı olmadığını ifade eden SAHİM-SEN Başkanı Akarken, "Eğitimdeki saygınlık krizi ve artan sığınmacı sorunu gibi konular da derinlemesine çözüm gerektiriyor. Ancak bu sorunlarla başa çıkabilmek ve toplumun refah seviyesini iyileştirebilmek için adil ve liyakatli politikaların hayata geçirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Akarken, “Bir ülkede demokrasinin ve adaletin gelişmesinin ilk şartı adaletli bir vergi sisteminin hakim kılınmasıdır. Dolayısıyla, sorun sadece vergi borcunun silinmesi değil, usulsüz bir şekilde gider göstererek vergi borcunu sıfırlayan işletmelerin tespit edilip gerekli yasal yaptırımların uygulanmasıdır. Kamu emekçilerinden sonra düzenli vergilerini ödeyen meslek gruplarına yeni vergi düzenlemeleri getirilmesi gündemdedir. ÖTV istisnalı araçlar konusunda da adaletsizlikler bulunuyor. Engellilerin ÖTV istisnalı araç alımı VERGİ KAYBI ise, bu kayba yol açanları tespit etmek Devletin görevidir. Hak kısıtlama ile Vergide adalet olmaz. Engelliler için yapılan düzenlemelerin kullanım amacına uygun olup olmadığının denetlenmesi ve gerektiğinde yaptırımların uygulanması daha doğru olacaktır BM Engelli Hakları Sözleşmesine, Anayasa’ya, Engelliler Kanunu’na ve kapsayıcılığa aykırı olan ÖTV DÜZENLEMESİ olmamalıdır" diye konuştu.