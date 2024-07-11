Son açıklanan verilere göre, memur ve emekliler için enflasyon ve vergi yüklerinin artması, maaşların erimesine ve alım gücünün azalmasına neden oluyor. Sahim-SEN Başkanı Özlem Akarken, sabit gelirli kesimin yaşam standartlarını koruyacak önemli adımların acilen atılmasını belirtti.ANKARA (İGFA) - Son açıklanan enflasyon verileri, memur ve emekliler için zorlu bir tabloyu ortaya koydu. Haziran ayında yüzde 71,30 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon, maaşların erimesine ve alım gücünün azalmasına yol açtı. Yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 24,73 artarak devam ederken, bu durum özellikle sabit gelirli kesimleri olumsuz etkiliyor. Maaşlardaki erime, geçtiğimiz aylarda yüzde 15 artırılan memur maaşlarının gerçek değerinin düşmesine sebep oldu.

Sahim-SEN Başkanı Özlem Akarken, ‘‘Memur da emeklisi de geçinemiyor. Geçim ve alım gücü daha da zora girecek. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği bu durumun, maaş artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kalmasından kaynaklandığını ve ekonomik adaletsizliği derinleştirdiğini gösteriyor.’’ dedi.

Kamu hizmetlerindeki kesintiler ve vergi politikalarındaki ağırlaşma, özellikle sabit gelirli memur ve emekliler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirten Akarken, "Son dönemde yapılan vergi düzenlemeleri ve elektrik fiyatlarındaki %38'lik zam gibi kararlar, gelirlerini sabit tutmaya çalışan kesimleri derinden etkilediğini belirten Özlem Akarken, ‘‘Yaşam maliyetlerinin artmasıyla birleşerek alım güçlerinin ciddi şekilde azalmasına neden oluyor. Sabit gelirlilere yönelik vergi yükünün artması, ekonomik dengesizlikleri derinleştiriyor ve gelir dağılımındaki adaletsizlikleri artırıyor. Bu bağlamda, vergi politikalarının adaletli bir şekilde yeniden düzenlenmesi ve kamu hizmetlerindeki kesintilerin gözden geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor" dedi.

EKONOMİK ADALET İÇİN ENFLASYON FARKI MAAŞLARA YANSITILSIN

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte maaşların gerçek değerinin düşmesini engellemek adına, enflasyon farkının doğru bir şekilde hesaplanarak maaşlara yansıtılması gerektiğini kaydeden Akarken, "Ayrıca, sabit gelirli kesimin alım gücünü koruyabilmek ve yaşam standartlarını sürdürebilmek için maaşlarda yapılacak katsayı düzenlemeleri de büyük önem taşımaktadır. Konuya açıklık getiren Akarken, ‘‘Enflasyon farkının maaşlara doğru bir şekilde yansıtılması, maaşların gerçek değerinin korunmasını sağlamak açısından kritik bir adımdır. Enflasyonun artmasıyla birlikte alım gücünün düşmesini engellemek için bu tür düzenlemeler kaçınılmaz hale gelmektedir. Düzenlemeler, ekonomik zorluklarla mücadele eden memur ve emeklilere destek olmak amacıyla hayati bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, sosyal adaletin sağlanması ve ekonomik adaletsizliklerin azaltılması adına bu önlemlerin zamanında ve etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir.’’ diye konuştu.