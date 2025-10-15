Kars Selim’de şahin avlayan iki kişiye, Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerinin operasyonu sonucu 1 milyon 146 bin 682 lira ceza kesildi.

Selim’de şahin avı operasyonu

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selim ilçesi Akpınar köyü mevkisinde iki kişinin şahin avladığını tespit etti. Olay, Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıktı.

İki kişi suçüstü yakalandı.

Aramada, canlı olarak 5 şahin, 17 güvercin, 7 çil keklik, ayrıca av tüfeği, dürbün, kuş türleri için göz bağlama aparatı ve diğer av malzemeleri ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri, yakalanan iki kişiye toplam 1 milyon 146 bin 682 lira para cezası uyguladı.