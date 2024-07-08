Denizli Devlet Hastanesi'nde sosyal hizmetler uzmanı olarak görev yapan 32 yaşındaki Şahin Çakar, çocukluğundan beri hayalini kurduğu hukuk fakültesi diplomasını, kucağındaki 15 aylık kızı Sofya Çakar ile birlikte aldı.

Zorlu yolda azim ve kararlılık

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun olan Şahin Çakar, 2015 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanıp İzmir İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. Ancak çocukluk hayali olan avukatlık isteğinden asla vazgeçmedi. Bu doğrultuda, 2018 yılında üniversite sınavına girerek İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Hukuk eğitimine öncelik veren Çakar, çalışma hayatını sonlandırmak zorunda kaldı.

Pandemi dönemi başladığında Sağlık Bakanlığı tarafından göreve çağrılan Çakar, bu kez Denizli Devlet Hastanesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2020 yılında, Nottingham Üniversitesi'nde klinik psikoloji bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Fatma Çakar ile hayatını birleştirdi.

Aile ve eğitim hayatı

Hem çalışıp hem de İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini başarıyla tamamlayan Şahin Çakar, mezuniyet törenine 15 aylık kızı Sofya Çakar ve eşi Fatma Çakar ile birlikte katıldı. Çakar, "Anne ve babasının tüm özel anlarına şahitlik eden Sofya, 17 Temmuz'da da annesinin İngiltere'deki mezuniyet törenine katılacak. Eşim daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde göreve başlayacak. Eşim doktora tezini teslim ederken kızımız kucağındaydı. Bütün güzel anlara şahit oldu. Onun göbek bağını Cambridge Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gömmüştüm. Çünkü ileride onun da avukat olmasını istiyorum. Belki olur. Stajımı tamamlayıp, ofisimi açacağım. İkinci kez işimden istifa edeceğim" diye konuştu.