Buca Belediyesi, ilçede yaşayan can dostları için sivil toplum örgütü EFODER ile hayvan dostu bir çalışma gerçekleştiriyor. Belediye Lokantası'nda gün sonunda kalan yemekler EFODER gönüllüleri tarafından alınarak ormanlık alanda sahipsiz yaşayan can dostlarına ve EFODER Geçici Bakım Evi'ndeki hasta ya da bakıma muhtaç hayvanlara götürülüyor. Böylece bir yandan kırsal alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslemesi yapılırken diğer yandan israfın önüne geçilmiş olunuyor.

Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) 2. Başkanı Ömer Kanar, dernek içerisindeki hayvan hakları kurulunun çalışmalarını aktardı.

Ömer Kanar, Belediye Lokantası'ndaki kalan yemeklerin kırsal bölge ve ormanlarda bulunan sahipsiz sokak hayvanları için ayrıldığına dikkat çekti. Kanar, “İki günde bir besleme yapmaya gitmeye çalışıyoruz. Buca’nın ormanlarında, mezarlıkların olduğu yerlerde, köylerde çok fazla hayvan var. Ortalama bin tane hayvan olduğu tahmin ediliyor ve bu kadar hayvanı beslemek çok zor. Buca Belediyesi bize bu konuda araç desteği sağlıyor. Belediye Lokantası’na kovalarımızı bırakıyoruz ve iki gün boyunca toplayıp belediyenin tahsis ettiği araçla bozulmadan besleme alanlarına gidiyoruz. Görkem Duman başkan bu konuda çok iyi. Yardımcısı Filiz hanım da elinden gelen desteği sağlıyor. Bir önceki belediye başkanından memnun değildik” dedi.

Hem besleme hem bakım

Besleme yaparken yavru, kısırlaşmamış hayvan ve hamile hayvan bulduklarını da söyleyen Kanar, “Belediyenin veteriner hizmetleri müdürlüğüne haber veriyoruz. Plan dahilinde kısırlaştırma, aşılama, tedavi gibi tüm işlemleri de yaptırıyoruz. Besleme alanlarına beton suluklar koyuyoruz çünkü plastik kovalar koyunca suyu döküp kovaları alıyorlar. Rutin kontrolleri devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Mama ve tavuk fiyatlarının çok fazla artmasından dolayı böyle bir proje düşündüklerine dikkat çeken Ömer Kanar, “Eskiden tavuk kemikleri ücretsizdi. Şimdi atıkları bile parayla satılıyor. Biz besleme yaparken çuvallarla almak zorundayız bu da büyük bir maddi yük demek. Bu sebeple hem israfı önlemek hem de canlılarımıza fayda sağlamak için bu yolu tercih ettik. Umarız diğer belediyelere de örnek olur” ifadelerini kullandı.

Komedi ile destek olacak

‘Kelime Oyunları’ isimli bir stand up gösterisi planladığını da söyleyen Ömer Kanar, “İnsanları hem güldüren hem de sokak hayvanlarına destek olmalarını sağlayan bir etkinlik yapmayı düşünüyorum. Bu gösteri ücretsiz olacak ancak gösteri sonrası isteyenler bağış olarak bizlere destek olabilecekler. Bu gelir sadece sokaktaki sahipsiz canlar için kullanılacak” ifadelerine yer verdi.