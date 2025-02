Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, sokakta zor durumda bulunan hayvanlara umut olmaya devam ediyor. Merkezde tedavi edilen hayvanlar, yeni yuvalarına kavuşurken, sahiplendirme çalışmalarıyla toplumda duyarlılık artırılıyor.

Merkezi sık sık ziyaret ettiğini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Zeynep Çetinkaya, bu kez farklı bir adım atarak sahiplendiği köpekle sevgi dolu bir bağ kurduğunu ifade etti. Çetinkaya, “Yaklaşık 7 aydır Manisa’dayım ve Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan bakımevine sık sık gidiyorum. Burada hem veteriner hekimlerin hem de tüm personelin hayvanlara sevgiyle yaklaştığını görmek beni çok etkiledi. Bugün, uzun süredir tedavi gören ve sokakta yaralanmış bir köpeği sahipleniyorum. Manisalıları da bu sevgi dolu kampanyaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

“Her can yuvasında özel”

Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde yürütülen çalışmaları değerlendiren Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, sahiplendirme sürecinin önemine dikkat çekti. Hüner, “Şanslı Patiler Bakımevimizde en mutlu olduğumuz an, yaralı bir hayvanın iyileşip yeni yuvasına uğurlandığı an. Sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol altına almak için kısırlaştırma ana çözüm yolumuz olsa da sahiplendirme süreci de çok değerli. Her can yuvasında güzel ve yuvasında özel. Bu anlamlı hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Daire Başkanımız Zeynep Çetinkaya’nın duyarlılığının herkese örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Manisalılara çağrı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamlı çalışması, hem hayvanlara hem de hayvanseverlere umut olmaya devam ediyor. Belediye yetkilileri, tüm Manisalıları sahiplendirme kampanyasına katılmaya ve bu duyarlı hareketin bir parçası olmaya davet ediyor.