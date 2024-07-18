CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, sorunun bu hale gelmesinde AK Parti ve MHP'nin sorumlu olduğunu, uzun yıllardır yerel yönetimleri elinde tutan iktidarın gerekli adımları atmadığını iddia etti.

Konunun taraflarından biri olan sivil toplum örgütlerinin komisyona alınmadığını dile getiren Aygun, "Elinizi vicdanınıza koyun. Yasa teklifinin geri çekilmesi gerekiyor. Tüm sivil toplum örgütlerini, Türkiye'yi kucaklayacak bir yasanın çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, hayvan hakları adı altında bir katliam yapıldığını ileri sürdü.

Çakırözer, "Kimse doğayı ve canlıları katletme hakkını kendisinde göremez. Bu yaptığınız ne hayvan haklarıyla ne dinimizle ne de kültürümüzle bağdaşıyor. Bir sorunla karşılaştığınızda ilk önce hayvanları öldürmek aklınıza geliyorsa biz buna karşı çıkarız. Yaşanan sorun yıllar içinde büyürken hangi adımlar atıldı? Yaşanan sorunları belediyelere atıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, sokak köpekleri kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili kanun teklifi verdiklerini aktaran Doğan şu önerilerde bulundu:

"Barınak, bakımevi ve yaşam alanlarında çalışan personellere yönelik eğitim zorunlu hale getirilmelidir. Gönüllülerin barınak ve bakımevlerini ziyaret etmesi ve aktif görev almaları kolaylaştırılmalıdır. Evcil hayvan satışı kontrol altında olmalıdır. Hayvan sahiplendirme esas alınmalı, merdiven altı üretim ve satışa izin verilmemelidir. Tüm evcil hayvanlar mikroçip ile kayıt altına alınmalıdır. Hayvanların sokağa bırakılması, kaybolması, hastalık bulaştırması gibi olumsuzlukların önüne geçilmelidir."

Teklifi ve iktidarı eleştiren DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, "Ötekileştirerek, algı operasyonlarıyla katliamı meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bir anne ve babanın acısını istismar ediyorsunuz. Kutuplaştırma siyasetinden medet umuyorsunuz." dedi.

Teklifi "katliam yasası olarak" değerlendiren Doğan, yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, hayvanlara işkence eden ve öldürenlere yönelik cezai yaptırımların olduğunu belirtti.

AK Parti'ye "hayvanları katlediyorsunuz" gibi eleştirilerin yapıldığını, bunların haksız olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Köpekler özgürce sokaklarda gezsin diye çocukları evde hapsetmeyi doğru bulmuyoruz. Çocuklarımız ve onların geleceğini önceliyoruz." diye konuştu.

Milletvekillerin konuşmalarının ardından sivil toplum örgütü temsilcileri görüşlerini anlattı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddeler üzerindeki görüşmelere geçildi.