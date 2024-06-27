Akçam, sahipsiz sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın artmasına katkı sağlamak istediğini belirtti.

Buca'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden olan Muthat Akçam, İzmir Büyükşehir Belediyesi gözetimindeki sahipsiz kediler için mama bağışında bulundu. Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’na bağlı kliniklerde tedavi gören kedilerin sağlıklı beslenmelerine destek olmak isteyen Akçam, bu bağışla sahipsiz sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın artmasına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.