AK Parti’nin sokak hayvanlarına ilişkin 17 maddelik kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndan geçti. Teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında tansiyon sık sık yükselirken, uzun mesailer yapıldı. Muhalefet vekilleri, "Genel Kurul’da da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Yeni düzenlemeler neler getiriyor?

Köpekler için yeni metod

Mevcut “yakala-kısırlaştır-geri bırak” metodu, “yakala-kısırlaştır-barınaklarda tut/sahiplendir” olarak değiştirildi.

Ötanazi maddesi çıkarıldı

AK Parti tarafından verilen önerge ile tekliften “ötanazi” ifadesi çıkarıldı. Ancak Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’na yapılan atıfla; hayvanlara acı, ızdırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen gibi durumlarda bu uygulamanın veteriner hekimlerin kararıyla gerçekleştirilebilmesine imkan tanındı.

Bakım ve barınma

Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk etmek veya bakımevinde barındırılan hayvanları bakımevi dışında bir yere bırakmak yasaklandı.

Ameliyathane kurulması

Hayvanlar için ameliyathaneler kurmak; bunlara ilişkin ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ve bakımevlerinde bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme faaliyetlerini yürütmek için başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.

Sahiplendirme

Sahipsiz hayvanlardan sahiplendirilme niteliği olanlar sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevinde barındırılacak.

Cezalar ve yükümlülükler

Ev hayvanını terk etme cezası

Ev hayvanını terk edenlere hayvan başına verilen 2 bin TL’lik ceza 60 bin TL’ye çıkarılacak. Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk edenlere 50 bin TL idari para cezası verilecek.

2028'e kadar barınak kurulmalı

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler 31 Aralık 2028’e kadar belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacak. 31 Aralık 2028’e kadar hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve hayvanlara bakmak için bütçe gelirlerinin binde 5’i oranında kaynak ayıracak.

Belediye başkanına hapis

Kaynak ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için sarf etmeyen ya da bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.