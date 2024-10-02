Klarnetine taktığı konfetiyi ateşe veren müzisyen, beklenmedik bir şekilde yangınla karşılaştı. O anlar, bir izleyicinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Olay, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki bir kafede gerçekleşti. Şovunun bir parçası olarak klarnetinin ucuna konfeti takan müzisyen, konfetiyi ateşleyerek performansına devam etmeye çalıştı. Ancak klarnet, beklenmedik bir şekilde alev aldı. Durumu fark eden müzisyen hızla müdahale etti ve alev alan konfetiyi çıkarmaya çalıştı. Kafedeki müşteriler de müzisyenin yardımına koşarak durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Müzisyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, müzisyenin klarnetine konfeti yerleştirmesi, ardından çıkan yangın ve kafedeki insanların panik içinde yardım etmeye çalışmaları yer alıyor.

Bu talihsiz olayın ardından kafedeki müşteriler kısa süreli bir şaşkınlık yaşasa da, müzisyenin yaralanmaması büyük bir rahatlama sağladı.