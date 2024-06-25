Londra'daki performans sırasında, Swift'in erkek arkadaşı ve Kansas City Chiefs oyuncusu Travis Kelce de sahneye çıkarak büyük bir sürpriz yaptı. Kelce, Swift'in kostüm değişikliğine yardımcı oldu ve şarkıcıyı sahnenin bir ucundan diğerine taşıdı. Bu sürpriz an, izleyiciler arasında büyük bir coşku yarattı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

"The Tortured Poet's Department" başarısı

Taylor Swift'in 11. stüdyo albümü "The Tortured Poet's Department", üçüncü haftasında da Billboard 200 listelerinde zirvede yer almaya devam ediyor. Albüm, 2020 yılında çıkan "Folklore"dan bu yana ilk üç haftasında zirvede kalmayı başaran ilk albüm oldu. Albüm, üçüncü haftasında 282.000 albüm eşdeğeri birim satarak büyük bir başarı elde etti.

"The Tortured Poet's Department", Taylor Swift'in 11 albümünden altıncısı olarak bir numaraya ulaştı. Albüm eşdeğeri birimler, parça eşdeğeri albümler (TEA) ve akış eşdeğeri albümlerden (SEA) oluşuyor. Bir albüm eşdeğeri birim, bir albüm satışı, bir albümden satılan 10 bireysel parça veya 3.750 reklam destekli akış ya da 1.250 ücretli/abonelik akışına eşit.