Alaçatı Şerefe sahnesinde konser veren ünlü sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şerefe’nin muhteşem atmosferinde gerçekleşen geceye çok sayıda Serdar Ortaç hayranı katıldı. Mekanda masaların tıka basa dolduğu gecede sahne alan Ortaç’a sahnede dansçıları da eşlik etti. Eski ve yeni şarkılarından derlediği programına gece saat 23:00 da başlayan başarılı sanatçı kendisini dinleyenleri adeta mest etti. Sahne performansı ve seslendirdiği şarkılar izleyenlerden tam not aldı. Adeta alkış tufanının yaşandığı gecede Ortaç aşırı sıcaktan dolayı zor anlarda yaşadı; sahnede spot ışıkların etkisiyle de terleyen sanatçı sık sık havlu ve peçete isteyerek terini sildi. Mekanda eğlence gece geç saatlere dek devam etti.

Muhabir: Mesut Varlık