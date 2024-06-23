Gülben Ergen Alaçatı Şerefe sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Çeşme konserleri de hız kesmiyor. Hafta sonu Cumartesi gecesi ünlü sanatçı Gülben Ergen Alaçatı’da hayranlarının karşısına çıktı. Sahne performansı ve enerjisiyle kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir konser yaşatan Gülben Ergen’i izlemeye gelenler arasında başarılı moda fotoğrafçısı tanınmış klip yönetmeni Nihat Odabaşı’da yer aldı. Konser sırasında sahneden seyircilerin arasına inerek masaların arasında şarkılarına devam eden güzel sanatçı kendisini dinlemeye gelen arkadaşı Nihat Odabaşı’na sarılarak şarkı söyledi. Odabaşı’na yönetmenliği ile ilgili övgüler yağdıran sanatçı ‘’kendisi buradayken saç makyaj ve kostümüme iki kat daha fazla özen göstermek zorundayım bu konuda adeta bir otoritedir’’ ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen - Nihat Odabaşı

Ergen gece için sahnede iki ayrı kostüm kullandı. Sanatçı konserin ikinci yarısına bayram pembesi adını verdiği göz alan pembe bir elbise ile sahneye çıktı. Adeta alkış tufanının koptuğu gecede sanatçı seslendirdiği şarkılarla konuklarına zaman zaman duygu dolu anlarda yaşattı.

Gülben Ergen- Nihat Odabaşı