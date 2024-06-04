Sahneye uzay gemisiyle inerek dinleyicilerine sürpriz yapan Buray, konserine alkışlarla başladı. Konserde Buray, Harbiye Açıkhava'ya özel repertuvarıyla şarkılarını dev koro eşliğinde söyledi. Muhteşem enerjisinin yanı sıra özel sahnesi, şovları ve danslarıyla da kendine hayran bırakan sanatçı, hayranlarına keyif ve eğlence dolu atmosfer sundu. Konserinin bir bölümünde sanatçı Ceren Gündoğdu'yu sahneye davet eden Buray, sanatçıyla 'Beni Affet' şarkısını birlikte söylediler.

"Dinleyicimi Uzaya Çıkaracağım"

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Buray, bu akşam için özel hazırlandığını ve herkesi uzaya çıkaracağını söyledi. Muhabirlerin 3 günde 2 klip çektiniz sorusunu sanatçı: " Bizim için verimli bir yıl oldu. Yüzlerce şarkı içinden uzun elemelerimiz sonucunda bir albüm yaptık. Albümü dinleyenler klip için de yoğun talepte bulunuyor ve bu talebi geri çevirmeden değerlendirdik. Güzel tepkiler alıyoruz ve bundan çok mutluyuz." dedi.

Buray, yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında turnede olacağını ve yoğun bir yaz dönemi geçireceğini belirtti. Mutluyken, hüzünlüyken, acı çektiğinde hayatın her anında şarkı söylemenin iyileştirici gücünün olduğundan bahseden Buray: "İnsan olarak bir yandan Filistin'de yaşananlar, bir y andan hayvanların yaşadığı problemler, deprem korkusu gibi çok farklı endişelerimiz ve üzüntülerimiz var. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sanatın iyileştirici gücüyle hayata tutunabiliriz. El ele tutuşarak şarkılarımızı evrene gönderelim. " sözleriyle büyük alkış aldı. Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran Buray, danslarla eğlenceli bir final yaptı.