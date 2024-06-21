90’ların unutulmayan ismi Şahsenem 12 senelik aranın ardından 4'üncü single çalışması ‘’Oyuncak Yaşımı Geçtim’’ isimli şarkısıyla yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İİGFA) - DMS yapım şirketi etiketiyle çıkan ‘’Oyuncak Yaşımı Geçtim’’ isimli şarkının söz ve müziği Tezcan Erol'a aranjesi ise Mert Aktürk'e ait. Klip yönetmenliğini Murat Alphan’ın yaptığı çalışmanın kostümleri modacı Perihan Demirdelen tarafından hiç kumaş kullanılmadan el işçiliğiyle özel iplik ve taşlardan tasarlandı. Özel olarak tasarlanan bu kostümüyle kamera karşısına geçen Şahsenem, "Belki de bu üzerimde kumaş ve dikiş kullanılmadan ipliklerle tasarlanan bu kostüm bir moda akımının başlangıcı olabilir" dedi.

Şahsenem, "Artık müzikten hiç kopmamak üzere ve birbirinden güzel eserlerle sevenlerimle buluşacağım. Müzik duyguların kısa yoludur Ben de aşıkların iç sesi olarak bu şarkıyı özellikle‘’ Aşkı oyuncak gibi görenlere’’ bir mesaj olarak sunmak istedim" diyerek sevenlerine her daim yanında oldukları için teşekkür etti.