Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 7 ay önce sahte alkolden zehirlenen Zafer Seymen, yoğun bakımda sürdürdüğü tedaviye rağmen yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Seymen’in cenazesi yarın toprağa verilecek.
Arkadaşıyla içti, fenalaştı
Zafer Seymen, 7 ay önce arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Kendi imkânlarıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Seymen, hastanede yoğun bakımda 7 ay boyunca tedavi gördü. Ancak sağlık durumu iyileşmeyen Seymen öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Evli ve iki çocuk babası olan Seymen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yarın toprağa verilecek. Ailesi ve yakınları taziyelerini kabul edecek.
Olay, sahte içki kullanımının ciddi sağlık risklerini yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer halkı sahte içkiden uzak durmaları konusunda uyardı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, sahte alkole bağlı vakalarda erken başvurunun hayat kurtardığını belirtti.